Un Real Madrid camaleónico

¿A qué juega el Real Madrid? Pues a muchas cosas. Los blancos, históricamente, no han sido nunca prisioneros de un estilo. No va con su forma de ser. Con Ancelotti, tampoco. El 15 veces campeón de Europa sólo se mueve por un estilo: la victoria. Es inútil buscarle otros métodos. La equipo madridista sólo tienen un objetivo y muchas vías para conseguirlo.

El fin justifica los medios casa a la perfección con el estilo de los blancos. El Real Madrid, cuando puede, apuesta por el rock and roll. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los hombres de Ancelotti apuestan por un fútbol directo, donde no se mira con especial detenimiento el centro del campo y donde se busca con alegría la portería rival. Una forma de entender el fútbol que siempre ha gustado mucho por el Bernabéu. Pero si este planteamiento no se puede llevar a la práctica por el rival en cuestión o los jugadores de los que se disponen, pues se apuesta por otra cosa.

Como decía Groucho Marx, «estos son mis principios, y si no le gustan tengo otros». Así es el Real Madrid ahora y así lo ha sido siempre. Si el partido pasa por controlar el juego en el centro del campo, también lo hace sin ningún tipo de problema. Si hay que jugar con bloque bajo y salir a la carrera, pues disfrutan. Y si tienen que sufrir defendiendo atrás, como lo hicieron el año pasado en el Etihad Stadium, pues también se hace. Todo vale para lograr el objetivo y en esa ocasión no era otro que acceder a las semifinales de la Champions.

Por todo esto, Ancelotti era claro cuando se le preguntaba por la identidad que tienen los blancos: «El Real Madrid no sólo ha tenido una identidad. Ha hecho las cosas bien defendiendo en bloque bajo, con transiciones rápidas y manejando la posesión en algunos partidos. No tener una identidad clara hace pensar a algunos que no tenemos un juego, pero lo que tenemos es muchas identidades».

Las múltiples identidades del Real Madrid

Por lo tanto, se puede decir que el Real Madrid es un equipo con múltiples identidades. Los blancos nunca han sido prisioneros de un estilo a lo largo de la historia y, salvo sorpresa, nunca lo serán. En Valdebebas no se critica ni mucho menos cuando equipo apuesta por una sola idea de fútbol, como es el Barcelona, pero no casa con la forma de ser del 15 veces campeón de Europa.

Por ello, cuando se insinúa que el Real Madrid no tiene un estilo de fútbol, lo que se debería decir es que los tiene todos. Los blancos tienen sus preferencias, pero son capaces de adaptarse a cualquier forma de jugar siempre que esto les lleve al objetivo final, que como hemos dicho antes no es otro que la victoria.