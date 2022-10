El Real Madrid y Benzema, favoritos en los Globe Soccer Awards

El próximo 17 de noviembre, tres días antes del inicio de la Copa del Mundo, se celebrará en Dubai la 13ª edición de los Globe Soccer Awards. La organización ha hecho público los nominados a 21 diferentes categorías de premios, donde destacan el Mejor Jugador y Jugadora del Año, el Mejor Entrenador, Mejor Presidente, Mejor Club del Año y Mejor Jugador Joven.

Para el premio principal, el Mejor Jugador del Año, Karim Benzema es el gran favorito para hacerse con este premio después de haber logrado su primer Balón de Oro a raíz de una gran temporada ayudando al Real Madrid conseguir Liga y Champions. Para el premio masculino hay 25 nominados y 20 para el premio femenino estando Alexia Putellas entre las favoritas y fue quien se lo llevó el pasado año. En el masculino fue Mbappé el ganador.

🏆 #GlobeSoccer Awards 2022 nominees for BEST MEN'S PLAYER OF THE YEAR: pic.twitter.com/1jkI5FWy3N — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) October 20, 2022

🏆 #GlobeSoccer Awards 2022 nominees for BEST WOMEN'S PLAYER OF THE YEAR: pic.twitter.com/FPR2qTtcy3 — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) October 20, 2022

Para el premio de Mejor Entrenador destaca la presencia de los ya habituales Carlo Ancelotti, Pep Guardiola y Jurgen Klopp, así como Jose Mourinho, Unai Emery o Simone Inzaghi. El año pasado fue Roberto Mancini el ganador de este galardón.

🏆 #GlobeSoccer Awards 2022 nominees for BEST COACH OF THE YEAR: pic.twitter.com/PcH8ODGHI8 — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) October 20, 2022

Respecto al Mejor Club del Año, este será uno de los premios que mayor expectación despierte después de que el Manchester City fuera nombrado como mejor club del año por France Football en la pasada gala del Balón de Oro. Una asignación muy incoherente cuanto menos y que despertó gran crispación en el mundo del fútbol. El Real Madrid parte como principal favorito.

🏆 #GlobeSoccer Awards 2022 nominees for BEST MEN'S CLUB OF THE YEAR pic.twitter.com/VwjesF1V0T — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) October 20, 2022

Cinco finalistas pelearán por lograr el premio al Mejor Presidente del Año en el que destaca la presencia de Florentino Pérez como uno de los grandes favoritos, por no decir el mayor: Herbert Hainer (Bayern Múnich), Pinto da Costa (Oporto), Paolo Scaroni (AC Milan) y Khaldoon Al Mubarak (Manchester City), serán sus rivales.

🏆 #GlobeSoccer Awards 2022 nominees for BEST PRESIDENT OF THE YEAR: Khaldoon Al Mubarak (Man City), Pinto da Costa (Porto), Herbert Hainer (Bayern), Florentino Pérez (Real Madrid), and Paolo Scaroni (Milan). pic.twitter.com/CmPXuFTAKm — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) October 20, 2022

El Power House Emerging Player Trophy es otro de los nuevos premios que se repartirán donde incluye las 20 grandes promesas del fútbol mundial: Fede Valverde, Pedri, Bukayo Saka, Eduardo Camavinga, Dusan Vlahovic, Jude Bellingham, Gavi, Jamal Musiala, Rafael Leao o Vitinha.