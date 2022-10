Ancelotti: «Valverde tiene que marcar 10 goles y creo que los marcará, así que mi carrera está a salvo»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid ante el Elche por 0-2. Los blancos realizaron el mejor fútbol de la temporada en el Martínez Valero para seguir siendo líderes sólidos. El italiano explicó en rueda de prensa que le gustó mucho la actitud de su equipo y destacó el encuentro de Valverde.

El partido

«La actitud ha sido buena. Es verdad que hasta el 0-1 el partido estaba abierto, hemos sufrido un poco y han tenido la oportunidad. Lo hemos merecido, pero tres goles en fuera de juego. Es demasiado. El equipo ha cumplido, sobre todo en el aspecto ofensivo ha sido muy bueno».

La idea

«La idea era tener movilidad y Rodrygo entra más por dentro que Vinicius. Además, Karim se mueve mucho. Creo que los espacios los hemos encontrado y ocupado muy bien. La movilidad crea muchos problemas al rival».

Valverde

«Tiene que tener esta responsabilidad. Hemos apostado y creo que va a marcar más de 10. Lo hace todo bien. En el medio, como extremo… Es un jugador muy importante y muy fuerte. Es increíble. Tiene que marcar 10 y creo que los marcará, así que mi carrera está a salvo. A mí me sorprende porque todo lo hace bien. Si piensas en un interior moderno sólo puedes pensar en Valverde».

Rodrygo y Valverde

“Es normal que hay más de once jugadores. Partido tras partido cambiamos. Hay que pensar que en el minuto 60 entra energía para manejar el partido”.

Asensio

«El tema del contrato no lo hemos hablado. Hoy ha jugado muy poco, pero siempre demuestra que puede jugar. Ha sido determinante a pesar de los pocos minutos que ha tenido. Va a tener más minutos y después del mundial hablaremos de su contrato».

El equipo

«La preocpación por este partido. Era importante porque después del Clásico podía bajar un poco el nivel. Con las rotaciones no quería darle más excusas. El equipo ha jugado bien, aunque hasta el minuto 60 ha estado abierto el partido».

Lunin

«Ha cumplido su papel. Cuando no está Courtois ha demostrado que está preparado. Partido tras partido es mejor porque va acumulando experiencia. Es muy joven y la calidad la tiene, pero le falta minutos».

Momento de la temporada

«Es importante por como está el equipo. Somos sólidos y no tenemos muchos problemas. Ahora vuelve Ceballos. Tenemos que aprovecharnos de este momento. No tengo un once fijo porque tenemos muchos recursos».