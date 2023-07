Real Madrid – Barcelona en directo online hoy: alineaciones y dónde ver el Clásico de Texas en vivo

Barcelona y Real Madrid se miden en Dallas, en el Clásico de pretemporada que supondrá la primera prueba de fuego para ambos conjuntos de cara a la 2023-24. Los de Xavi llegan después de caer en el primer amistoso ante el Arsenal por 5-3, mientras que los blancos han ganado los dos partidos que han disputado en Estados Unidos, ante Milan (3-2) y Manchester United (2-0). Sigue en directo todo lo que suceda en el AT&T Stadium de Dallas, en el Clásico del Soccer Champions Tour, en OKDIARIO.

Barcelona – Real Madrid: resultado y goles del Clásico, en directo

¡Saltan los jugadores!

Ya están los 22 protagonistas sobre el césped del AT&T Stadium. Carvajal y Ter Stegen lideran a Real Madrid y Barcelona como capitanes en este Clásico. Va a comenzar el encuentro.

Todo listo en Dallas

A punto de comenzar el partido entre el Real Madrid y el Barcelona. El partido se iniciará a las 23:05, con cinco minutos de retraso respecto a la hora prevista.

Calientan los dos equipos

Se va acercando la hora del Clásico de pretemporada. Los dos conjuntos calientan desde hace varios minutos sobre el césped. Todo listo para que en 15 minutos arranque el partido entre el Real Madrid y el Barcelona en Dallas.

Sin Modric, ni Kroos

Ancelotti apuesta hoy por un centro del campo que puede ser más que habitual a lo largo de la temporada. En él no están ni Modric, ni Kroos. En el que se presenta como el último baile de dos jugadores de leyenda, la pérdida de minutos ante la juventud de los Camavinga, Valverde o Bellingham puede ser más que significativa a lo largo de la temporada. Por el momento, en el Clásico no estarán de inicio.

Dembélé y cuatro centrocampistas en el Barça

Xavi ha tomado nota de lo sucedido el otro día ante el Arsenal. El Barça hoy sale con Dembélé en lugar de Raphinha y con cuatro centrocampistas, en lugar de los tres que jugaron ante los gunners. Gündogan apunta a estar escorado en banda, como falso extremo, con Romeu, De Jong y Pedri en el centro del campo.

El Real Madrid ya está en el estadio

La plantilla del Real Madrid ya está en el escenario del partido de esta noche. El AT&T Stadium de Dallas acoge el Clásico de pretemporada entre los de Ancelotti y el Barcelona.

Gavi vuelve al banquillo

Gavi no será tampoco hoy de la partida en el Barcelona. El joven jugador culé arrastraba molestias que le llevaron a no tener minutos ante el Arsenal y esta noche habrá que esperar para verle sobre el césped. Quien sí que está en el once de Xavi es Gündogan.

Arda Güler vuelve a Madrid

La perla turca del Real Madrid sufre una lesión de menisco que le ha impedido estar con el equipo en los dos primeros partidos de pretemporada. Después de confirmarse su lesión, Güler abandona la concentración y regresa a Madrid para iniciar su recuperación. De hecho, no estará en el AT&T Stadium esta noche.

Once del Barcelona

El Barcelona ya tiene también su alineación inicial ante el Real Madrid. Sale con todo Xavi, con Dembélé en ataque y con Oriol Romeu y Gündogan en el centro del campo. Se estrenarán en un Clásico ambos, aunque sea en pretemporada. Van los culés con: Ter Stegen; Araujo, Koundé, Christensen, Balde; Romeu, De Jong, Gündogan; Dembélé, Pedri y Lewandowski.

Alineación del Real Madrid

¡Ya conocemos la alineación del Real Madrid para el partido de esta noche! Carlo Ancelotti ha elegido a sus once para medirse al Barça en el Clásico y la gran novedad es la presencia de Courtois en portería y, sobre todo, la ausencia de los dos motores madridistas: Kroos y Modric. Salen los blancos con: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Bellingham; Rodrygo y Vinicius.

¡Una hora para el Clásico!

¡Bienvenidos a la retransmisión en directo del Clásico de pretemporada! Real Madrid y Barcelona se ven las caras por primera vez en esta 23-24 y lo hacen una vez más en Estados Unidos, donde ambos conjuntos están de gira en el Soccer Champions Tour. Los blancos llegan con grandes sensaciones, después de imponerse a Milan y United, mientras que el Barcelona no pudo superar al Arsenal, cayendo 5-3. Esta noche, los dos grandes de nuestro fútbol se dan cita en Dallas, donde disputarán un encuentro que será de todo menos un amistoso.