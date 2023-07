Arda Güler sufre una lesión en el menisco interno de la rodilla derecha y regresará a Madrid

Finalmente, y como era de esperar, Arda Güler está lesionado. En concreto, los servicios médicos del Real Madrid le ha diagnosticado una lesión en el «menisco interno» de la rodilla derecha. Una dolencia que le obligará a regresar a la capital de España antes de tiempo, donde se someterá a un tratamiento específico.

«Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Arda Güler se le ha diagnosticado una lesión en el menisco interno de su rodilla derecha. El jugador se trasladará a Madrid en las próximas horas para continuar con tratamiento específico», se puede leer en el parte médico que ha hecho público el Real Madrid.

Por lo tanto, Güler, que ya no pudo jugar ante Milan y Manchester United, tampoco estará disponible para el duelo contra el Barcelona que se celebrará este sábado ni para el encuentro contra la Juventus. En este momento, los servicios médicos del club blanco no saben cuanto tiempo estará apartado de los terrenos de juego, pero lo que tiene claro es que no correrán ningún riesgo y no regresará a la dinámica del equipo hasta que no esté totalmente recuperado. En la Valdebebas será sometido a nuevas previas, que determinarán el tratamiento de la dolencia.