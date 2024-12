El Real Madrid arrasa en el mejor once del The Best con la sorpresa de Lamine Yamal

La FIFA ha dado a conocer el mejor once del año, anunciado en la gala del The Best celebrada en Doha este martes. El Real Madrid ha vuelto a arrasar con cinco jugadores en la alineación estelar que ha ganado este premio: Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Jude Bellingham, Toni Kroos y Vinicius Junior. La gran sorpresa es Lamine Yamal, con la presencia del español Rodri Hernández, que ganó el Balón de Oro hace apenas dos meses.

El club blanco vuelve a dominar en el mejor once de la FIFA, contando este año con cinco efectivos. También con el ganador del premio a mejor jugador del año: Vinicius. Tras no ganar el Balón de Oro, el organismo presidido por Gianni Infantino sí reconoció al futbolista más determinante de la temporada a través de su selección de votantes.

En el mejor once están también Carvajal, ganador de Liga, Champions y Eurocopa, así como Bellingham, que ganó los mismos trofeos con el Real Madrid y fue subcampeón en el torneo de selecciones, Rüdiger y Kroos (ya retirado). El resto de integrantes son los siguientes: Ruben Días (Manchester City), Saliba (Arsenal) y Erling Haaland (City).

Este año la FIFA se desmarcó de FIFPro, sindicato de futbolistas para conceder este premio, en el que reconoció a cinco jugadores del Real Madrid, club protagonista en la gala. En ella, Carlo Ancelotti también se proclamó como el mejor entrenador del año tras lograr otro doblete en el banquillo madridista.

Y sin duda Vinicius ha sido el más votado por un jurado internacional compuesto por los entrenadores actuales de las selecciones masculinas, los capitanes actuales de las selecciones masculinas, un periodista especializado que representa al territorio de cada selección y los aficionados de todo el mundo registrados en la web de la FIFA.

Para conceder el premio se ha tenido en cuenta el rendimiento deportivo y el comportamiento general dentro y fuera del campo durante el periodo comprendido entre el 21 de agosto de 2023 y el 10 de agosto de 2024.

El mejor once del The Best