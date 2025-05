El Real Madrid de Ancelotti no dio para más

El 11 de mayo de 2025 pasará a la historia como el día en el que el Real Madrid de Carlo Ancelotti se acabó. Los tres partidos que restan por delante hasta el final de temporada servirán para decir adiós al mejor entrenador de la historia del club blanco, por lo menos en cuanto a títulos, ya que nadie ha ganado más que él con 15 entorchados, ya que en cuanto a lo deportivo poco queda por jugar. Solo esperar que el Barcelona entone de manera oficial un alirón que ya cantó de manera oficiosa tras pasar por encima de un equipo blanco al que no le dio para más. Ni siquiera la ventaja de 0-2 le permitió conquistar un Clásico en el que los de Flick retrataron a un equipo al que ya no le da para más. Lo intentaron, faltaría más, pero no pudieron.

El Barcelona sacó todas las vergüenzas de un equipo sin ideas, sin fútbol, sin absolutamente nada. La tortura de Montjuic, no por esperada, es de las que duelen. Y más tras ver cómo, sin hacer grandes cosas, iban ganando 0-2. Luego, una locomotora llamada Barcelona, que no va a jugar la final de la Champions por estas cosas que tiene el fútbol, le pasó por encima para remontar en 20 minutos. 16 goles en cuatro partidos han hecho los chicos de Flick a un equipo al que han usado como un auténtico juguete.

Pues con todo esto, se puede decir que se acabó. Finalizó para el Real Madrid una era maravillosa, donde los blancos han ganado mucho y han disfrutado más. Lo que vendrá a partir de ya será otra época, nadie sabe si mejor -no será sencillo, puesto que el listón está alto-, pero sí insuflará aire fresco a una plantilla que necesita cambiar muchas cosas, empezando por la actitud de algunos de sus jugadores. Xabi Alonso tendrá mucho trabajo desde el primer día, pero cuenta con un Mbappé que desde ya empieza a ser el líder de este equipo. El francés hizo tres goles y le anularon otros dos.

El partido de Vinicius…

En el Real Madrid se perdona todo siempre que uno lo deje absolutamente todo dentro del terreno de juego. Lo que hizo Vinicius en Montjuic estuvo muy alejado de lo que se demanda de un futbolista que luce esa camiseta. Salvando las dos asistencias que le hizo a Mbappé en el segundo y tercer gol madridista, el resto fue más que deficiente. Siempre se suele señalar a uno -al que fue suplente en Montjuic por no estar bien-, pero lo de Vini en este 2025 también es para que se lo haga mirar. Finalmente, lesionado y tras varios amagos de cambio, fue sustituido por Víctor Muñoz.

Lucas es un problema, pero no el culpable

Lucas jugará su última temporada en el Real Madrid y es que no está para absolutamente nada más. El gallego no da el nivel ni de lejos para ser jugador del equipo blanco, aunque la culpa no es suya. Juega porque no hay otro, porque el club no ha querido fichar a otro. En su último Clásico, Raphinha le hizo pasar una tarde cuanto menos complicada.

Hablemos de Bellingham

Otro que lleva una temporada para que se lo haga mirar. Poco queda del jugador que impresionó en su primer curso como jugador del Real Madrid, donde fue capital para ganar la Liga siendo decisivo en ambos Clásicos. Su temporada este año ha estado a años luz de la anterior, quedando demostrado en Montjuic.

