Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras perder el cuarto Clásico de la temporada y, de paso, decir adiós a sus opciones de Liga. El Real Madrid se adelantó con dos goles de Mbappé, pero el Barcelona sólo necesitó 20 minutos para dar la vuelta al marcador. Finalmente, los azulgranas ganaron 4-3.

Ancelotti comenzó analizando el encuentro: «En un partido de este nivel hay que defender y atacar bien. Atacamos bien, pero cometimos errores evidentes que nos costaron los goles». Sobre el cambio de Vinicius, lo dejó claro: «Le cambié yo».

«Mbappé lo ha hecho bien. Las oportunidades que hemos tenido han sido muy claras. Ha marcado tres y podía marcar más. A nivel ofensivo lo teníamos claro. Se podría haber defendido mejor en los primeros 30 minutos de la primera parte, pero no hay que olvidar que faltaban cinco defensas», comentó sobre el partido del francés.

Sobre Rodrygo, que no calentó, fue claro: «Ha recuperado, pero no estaba a su máximo nivel. No hay nada. Ha estado con un proceso febril y no estaba bien. El riesgo era que se pudiese lesionar». «Es el último Clásico de la temporada. Ahora hay que terminar bien esta temporada».

«Teníamos que defender mejor algunos aspectos. El partido de hoy era evidente. Hemos defendido mal y punto. Hemos regalado oportunidades que nos han castigado», comentó sobre los cuatro Clásicos de la temporada. «Cada uno puede hacer la valoración que quiera», comentó al ser preguntado si esta temporada mancha su trayectoria.

«Hemos tenido la oportunidad de hacer el cuatro a cuatro. Fue competido e igualado. Yo he visto este partido, entre dos grandes equipos. No hay nada que reprochar a nivel de compromiso. No ha salido bien, pero lo hemos competido hasta el último minuto», finalizó.