Rafa Nadal apoya al Real Madrid antes de la semifinal: «Mbappé ha demostrado carácter y calidad»

Rafael Nadal habló antes de la semifinal de la Copa del Rey entre el Real Madrid y la Real Sociedad. El conjunto blanco se jugaba su pase a La Cartuja de Sevilla y lo hizo con un referente del deporte español como invitado especial en el palco del Santiago Bernabéu. El mejor tenista de la historia se pronunció antes de que comenzara el partido y se deshizo en elogios hacia Kylian Mbappé. «Ha tenido un comienzo difícil, pero ha demostrado el carácter y la calidad que tiene», ha señalado.

«Espero venir más a menudo», ha destacado Nadal en su intervención en TVE. El ya ex tenista ha señalado que espera ver al Real Madrid en la final de la Copa del Rey, puesto que «el resultado es bueno» aunque destacó que «es un partido de Copa» en el que hay «más que perder que ganar», puesto que los blancos llegaban con un resultado a favor.

«Lo lógico que sea un partido complicado», ha señalado el segundo máximo ganador de Grand Slams de la historia, respecto a la eliminatoria en la que se medirán Real Madrid y Real Sociedad. También se ha pronunciado sobre el hecho de que los futbolistas sientan nervios antes del partido: «El deportista que no siente nervios, no le importa. Te ayudan a centrarte y es un día para estar centrado desde el comienzo».

Sobre la temporada del Real Madrid, Rafa Nadal ha señalado que cree «que el equipo está llegando a tope», todo «a pesar» de las constantes lesiones que ha surido el conjunto blanco este curso. También ha hablado sobre el que, para él es el jugador más destacado de la plantilla blanca. «Es el primer año de Kylian aquí, con un comienzo difícil, pero ha demostrado carácter», ha destacado.

El ex tenista español ha hablado sobre la eliminatoria de Copa del Real Madrid. Hace apenas unas semanas, el manacorí hablaba sobre el penalti que eliminó al Atlético de Madrid de los octavos de final de la Champions League. «Creo que dio dos veces al balón; es lo que se ha demostrado. Pero para mí lo de Julián Álvarez fue el colmo de la mala suerte. Como madridista celebré la victoria, pero me supo realmente mal. Sobre todo por Julián porque aparte de ser un jugadorazo creo que es una persona supercorrecta. Me supo muy mal por él y le deseo lo mejor», aseguró Nadal.