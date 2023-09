Rafa Marín: «Ojalá un buen año me lleve al sueño de jugar en el Real Madrid»

Rafa Marín (Guadajoz, 2002) es uno de esos jugadores a los que el reloj del fútbol le ha dicho que ha empezado el momento de dar pasos hacia la élite. El sevillano dejó este verano el Castilla para dar el salto al Alavés. Eso sí, el Real Madrid siempre tuvo claro que no le iba a dejar escapar. Cesión sin ningún tipo de opción de compra y renovación previa. En Valdebebas están convencidos de que está llamado a derribar la puerta del primer equipo. Mientras, vive feliz su primera convocatoria con la selección española Sub-21.

Pregunta: Lo primero de todo, ¿cómo está viviendo estos primeros días con la Sub-21?

Respuesta: Estoy disfrutando muchísimo. He debutado en Primera División y ahora esto es un plus. Es una oportunidad maravillosa y esperemos que vaya muy bien.

P: Empieza una nueva generación.

R: Nos estamos tomando todo con naturalidad y trabajo. Tenemos la experiencia de algunos compañeros que ya han estado en esta categoría. Santi Denia nos pide concentración, trabajo, estar unidos y ser un equipo, que al final la solidez en defensa y la contundencia arriba es lo que nos va a llevar a poder clasificarnos.

P: Y al fondo de esta temporada, los Juegos Olímpicos de París. Ilusiona.

R: Ojalá poder estar ahí. Sería una oportunidad maravillosa. Es verdad que a veces no se da, pero ahora estamos clasificados y lo tocamos con la yema de los dedos.

P: ¿Qué le pide Santi Denia?

R: Me pide contundencia, buena salida de balón, que es como trabaja España, y solidez para mantener la portería a cero.

P: ¿Es tan grande la diferencia cuando llega a la élite?

R: Es un salto grande, pero estamos preparados. Se puede notar el ritmo, pero en unas semanas te adaptas. Hay que aprender de la experiencia de los compañeros.

P: Otros canteranos que pasaron por el Alavés terminaron regresando al Real Madrid. ¿Qué tiene ese club?

R: Esa incertidumbre de salir de un vestuario a otro siempre está, pero cuando llegué al vestuario del Alavés todo han sido facilidades. Los compañeros muy bien, me he adaptado a todo y ya cuando vi el primer partido en Mendizorroza es una experiencia muy bonita porque la gente aprieta y anima.

P: Dos titularidades y dos suplencias hasta la fecha. ¿Cómo está siendo la gestión de los minutos?

R: Son experiencias que hay que vivir. Hay compañeros muy buenos. Me gusta aprender de ellos y, cuando llegue la oportunidad, darlo todo en el campo.

P: ¿Tenía más ofertas aparte de la del Alavés?

R: Hubo más, pero el Real Madrid decidió cederme un año. A mí me convenció la oportunidad del Alavés porque me parece un club histórico en el que voy a aprender y mejorar. Tenían muchas ganas de que llegase.

P: La lesión de un compañero, como Militao, siempre es una pena, pero, ¿es consciente de que de haber estado en el Real Madrid ahora mismo podría ser jugador del primer equipo?

R: La lesión es jodida y le quiere mandar un abrazo a Militao. Son cosas que pasan en el fútbol y oportunidades que te pueden llegar si tú estás allí o no. No depende de mí. No hay que pensar en lo que podría haber pasado, sino en el presente.

P: ¿En algún momento pensaron que usted podía haber sido jugador del primer equipo del Madrid esta temporada?

R: La idea era salir. Para ser jugador del primer equipo hay que hacer muchos méritos. Hay que ser muy bueno, porque están los mejores.

P: Lo que sí se puede decir es que con usted el Real Madrid no tiene que buscar centrales, ¿no?

R: ¡Ojalá! Sería un sueño. Desearía que se diese, pero el trabajo te lleva a la recompensa. Un buen año en el Alavés, tanto en lo colectivo como en lo individual, nos lleve a ese sueño.

P: ¿Habló Ancelotti con usted antes de salir?

R: Es un entrenador muy bueno. Cuando he estado con el primer equipo siempre me ha dado consejos. No tuve la suerte de poder hablar con él en esos últimos días, pero cuando he estado con ellos me ha ayudado muchísimo.

P: ¿Cómo es entrenar con Alaba, Militao, Rüdiger y Nacho?

R: Son estrellas, pero también profesionales. Todo les llega por trabajo. Es una gozada entrenar y trabajar con ellos. Subir es una oportunidad de oro que tienes que aprovechar para aprender al máximo.

P: Son una generación de canteranos especial. Han ganado mucho y han estado muy cerca de ascender. ¿Por qué les cuesta tanto derribar la puerta del primer equipo?

R: El Real Madrid es el mejor club del mundo y es muy difícil jugar. Hay mucha competencia. No es malo salir, formarse, aprender de otras experiencias y volver en el día de mañana. Son los mejores y los mejores están arriba.

P: ¿Raúl le ha ayudado mucho?

R: Es un entrenador buenísimo. Le doy las gracias por haberme hecho aprender tantísimas cosas. Sin su trabajo y su constancia no podría haber debutado en Primera.

P: Sergio Ramos ha vuelto al Sevilla. ¿Qué le parece el regreso a la que también es su otra casa?

R: Sergio siempre ha sido mi ídolo desde pequeño. Que vuelva a la Liga española es maravilloso. Cuando me enfrente contra él lo primero que haré será intercambiar mi camiseta. Es un talento español y me alegro de que vuelva.