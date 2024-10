Por qué el Real Madrid no está en el sorteo de la Copa del Rey

La Copa del Rey ha celebrado el sorteo de su primera ronda de la temporada 2024/25, una fase en la que equipos como el Real Madrid no está presente. El equipo blanco no ha participado en este sorteo por un motivo claro, el mismo que le vale también a otros tres equipos como el Barcelona, el Athletic Club y el Mallorca.

Con el modelo que se instauró hace varios años en la Copa del Rey, hay equipos que no están presentes en la primera ronda del torneo del KO del fútbol español. Son aquellos que participan en la Supercopa de España, el torneo que también la Federación Española de Fútbol revolucionó al hacer en formato Final Four en enero y en Arabia Saudí.

Así, los equipos que participan en la Supercopa de España, no están en las dos primeras rondas de la Copa del Rey. Esa es la razón por la que el Real Madrid no ha estado en el sorteo que se ha celebrado este jueves en la sede de la RFEF en Las Rozas. El Real Madrid juega la Supercopa de España -como campeón de Liga- y por eso no disputa la primera ronda que se ha sorteado ahora.

En el mismo caso están los otros tres equipos que disputarán en enero la Supercopa de España en Arabia Saudí. Son, además del Real Madrid, el Barcelona, el Mallorca y el Athletic Club, equipos que tampoco participan en el sorteo de la primera ronda de Copa del Rey. Estos cuatro equipos juegan la Supercopa porque ganaron o fueron subcampeones de las dos competiciones del fútbol español en la pasada temporada: Real Madrid y Athletic Club como campeones de Liga y Copa, respectivamente, y Barcelona y Mallorca como subcampeones de esos torneos.

Además de estos cuatro equipos, hay otro club que también ha estado exento en el sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey. Es el Deportivo de La Coruña, que fue el campeón de la Primera RFEF (tercera categoría del fútbol español) de la pasada temporada.

Así, el motivo por el que el Real Madrid no ha estado en el sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey 2024/25 ha sido porque no participa, ya que está exento al jugar la Supercopa de España.

Enfrentamientos de la primera ronda de Copa del Rey