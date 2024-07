Lo que pasa con los tapones de las botellas en el Bernabéu: la revelación que deja a todos mudos

El pasado martes el Santiago Bernabéu vivió uno de los días más grandes y esperados de los últimos años con la presentación de Kylian Mbappé. La afición del Real Madrid abarrotó el estadio para ver el primer día con la camiseta blanca de la estrella francesa en una presentación espectacular que ha dado la vuelta al mundo. En este día, también se ha hecho viral la carta de un aficionado acerca de una iniciativa solidaria que está llevando a cabo la entidad blanca en silencio.

El martes 16 de julio era una fecha marcada en rojo en el calendario por la afición del Real Madrid. Después de anunciar el esperado fichaje de Mbappé tras levantar la Decimoquinta al cielo de Londres, el club blanco aplazó la presentación de la estrella francesa tras la Eurocopa. Así que una vez finalizado el torneo con victoria de España, Florentino Pérez procedió a presentar al de Bondy en un Bernabéu que llenó para la ocasión, tal y como sucedió en verano de 2008 con Cristiano Ronaldo.

Un aficionado que acudió al Bernabéu para ver la presentación de Mbappé ha contado una historia curiosa que poco tiene que ver con el futbolista francés. Esto concierne a una iniciativa solidaria que el club blanco está realizando en silencio y tiene que ver con los tapones de botella que los agentes de seguridad del club, como dictan las normas, requisan en las puertas del estadio.

«Bueno, pues hoy yendo al Bernabéu, como siempre te hacen quitar los tapones de las botellas a la entrada. Le he dicho a la de seguridad en plan broma que seguro que se forran con tanto tapón quitado, y me ha dicho que el club lo destina a ayudar a niños enfermos. La historia me suena de haber salido en las noticias. La verdad, al menos que tocan las narices lo destinan luego a una buena causa. Esta noche dormiré con la conciencia tranquila, los 2 tapones que me quitaron hoy servirán para algo», escribió un usuario en el reconocido portal Forocoches, una de las páginas más importantes de España donde siempre se tratan y apañan asuntos del país.

El destino de los tapones del Bernabéu

Antes que nada primero hay que recordar que las normas de la FIFA no permiten a los aficionados entrar con tapones de botellas a los estadios. El motivo básicamente tiene que ver con la seguridad, ya que no pesa lo mismo una botella cerrada que otra vacía. Así que el máximo organismo a nivel futbolístico asegura en su web que están prohibidas las: «Botellas, tazas, jarras, latas o recipientes cerrados o con tapa de cualquier tipo, que puedan ser arrojados como proyectiles y causar lesiones, así como cualquier otro objeto de cristal u otro material frágil que pueda romperse, o materiales especialmente resistentes o neveras rígidas».

Así que estos tapones pueden ser utilizados para reciclar y el dinero recaudado destinarlo para un fin benéfico, tal y como estaría haciendo el Real Madrid y en los últimos años han hecho muchas instituciones. Tiene que ver con que estas tapas están hechas con polietileno y el polipropileno, materiales que se pueden volver a convertir en materia prima y utilizados para hacer cualquier tipo de producto. Por ello, al entrengarlos a las empresas de reciclaje éstas pagan por ello al peso. Este dinero procedente de la recogida de tapones muchas entidades lo suelen utilizar para financiar proyectos solidarios.

Este método que llevan a cabo entidades solidarias o este caso del Real Madrid lo explicó en su día Ecoembes a Maldita.es. «Tienen valor y que suelen ser bien acogidos por las empresas recicladoras porque suelen ser de buena calidad, están bastante limpios, son fáciles de transportar, se pueden convertir en nueva materia prima para hacer nuevos tapones, cajas, material de oficina… o en algunos casos también incluso reutilizarlos», opinaron desde esta empresa.

Así que teniendo en cuenta que en cada partido el Real Madrid recogerá miles de tapones de los aficionados, todo hace indicar que estos van destinados a financiar campañas solidarias. Este es el último acto elogiable de un club, que además de ganar en el campo, también gana en valores e iniciativas elogiables a través de la Fundación Real Madrid, que ayuda a personas de todo el mundo.