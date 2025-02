¿Por qué no juega Courtois contra la Real Sociedad en la Copa del Rey?

Courtois no jugará esta noche contra la Real Sociedad en la ida de la semifinal de la Copa del Rey que se disputa en el Reale Arena de San Sebastián. El portero belga ni siquiera ha viajado esta mañana junto a sus compañeros a la ciudad vasca. No entró en la convocatoria y tendrá tiempo para descansar de cara a los siguientes partidos. El portero de la Copa del Rey para Carlo Ancelotti es Lunin y por ello se ha dado esta situación.

Lunin será titular esta noche en el once del Real Madrid contra la Real Sociedad en la ida de la segunda semifinal de la Copa del Rey. Carlo Ancelotti decidió a comienzos de temporada, desde la primera eliminatoria del club blanco contra el humilde Deportiva Minera a primeros del mes de enero, que su portero iba a ser el ucraniano. Y Courtois iba a ser el portero en el resto de competiciones como la Supercopa de España, la Intercontinental, la Liga, la Champions e incluso el nuevo Mundial de Clubes en verano.

Esa es la razón de por qué Courtois no juega esta noche contra la Real Sociedad en la Copa del Rey. De hecho, no se sentará en el banquillo porque no ha entrado en la convocatoria para viajar a San Sebastián. Verá el partido en Madrid desde su domicilio, pensando ya en los próximos compromisos del equipo madridista. El portero belga no hará acto de presencia en este partido copero.

Courtois no ha jugado esta temporada ningún partido en la Copa del Rey. No jugó contra la Deportiva Minera en Cartagena, tampoco estuvo ante el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu, ni contra el Leganés en Butarque y tampoco ante la Real Sociedad. Y si nada cambia, tampoco jugará la vuelta en abril ante el equipo vasco. El portero del torneo del KO en el Real Madrid es Lunin.

El once del Real Madrid em San Sebastián

La primera novedad en la alineación del Real Madrid está en la portería, donde juega Lunin. El ucraniano es el portero de la Copa del Rey. En el lateral derecho, actúa Asencio, mientras que el costado izquierdo es para Fran García. La pareja de centrales es la compuesta por Tchouaméni y Antonio Rüdiger.

En el centro del campo también hay novedades. Camavinga está en el corte. A su lado, para fabricar el fútbol madridista, estará Dani Ceballos, mientras que por delante, uniendo a la medular con la delantera, juega Jude Bellingham.

Arriba, en el ataque, también hay varias sorpresas. Arda Güler vuelve a ser titular cinco partidos después, Vinicius es capitán por primera vez y Endrick forma como principal referencia ofensiva. Será un día especial para Vini portando el brazalete de capitán por primera vez desde su llegada al club madridista en el año 2018.