El Real Madrid se mide hoy a la Real Sociedad en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, una eliminatoria que se disputa a doble partido y que tendrá su primer episodio en el Reale Arena. Ancelotti no puede contar para este encuentro con Courtois, con molestias en la pierna derecha, Militao y Carvajal, mientras que recupera a un Jude Bellingham que será titular. Valverde no viaja, ya que el uruguayo, el jugador más utilizado por el italiano, está físicamente al límite y necesita otro descanso tras no jugar ante el Girona. Tampoco lo hace Mbappé, al que le quitaron una muela y ha pasado mala noche. Ancelotti no arriesga con el francés.

La primera novedad en la alineación del Real Madrid está en la portería, donde juega Lunin. El ucraniano es el portero de la Copa del Rey. En el lateral derecho, actúa Asencio, mientras que el costado izquierdo es para Fran García. La pareja de centrales es la compuesta por Tchouaméni y Antonio Rüdiger.

En el centro del campo también hay novedades. Camavinga está en el corte. A su lado, para fabricar el fútbol madridista, estará Dani Ceballos, mientras que por delante, uniendo a la medular con la delantera, juega Jude Bellingham.

Arriba, en el ataque, también hay varias sorpresas. Arda Güler vuelve a ser titular cinco partidos después, Vinicius es capitán por primera vez y Endrick forma como principal referencia ofensiva.

Primera batalla en San Sebastián

El Real Madrid buscará contra la Real Sociedad un buen resultado que le permita acercarse a la final de la Copa del Rey. Hay que recordar que las semifinales, al contrario del resto de la competición, sí se juegan a doble partido, por lo que quién jugará la final de la competición copera se decidirá dentro de tres semanas en el estadio Santiago Bernabéu. En concreto, el 1 de abril.

«Siempre es difícil jugar contra ellos. Están también en un buen momento. Es una semifinal de la Copa del Rey y es importante para los dos. Va a ser un partido muy competido, igualado y entretenido porque la Real juega bien al fútbol. Queremos seguir con nuestra dinámica», aseguró Ancelotti en la previa.

Alineación del Real Madrid

La alineación del Real Madrid para el encuentro de ida de las semifinales de la Copa del Rey contra la Real Sociedad es la siguiente: Lunin; Asencio, Tchouaméni, Rüdiger, Fran García; Camavinga, Ceballos, Bellingham; Arda Güler, Vinicius y Endrick.