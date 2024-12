Por qué Kylian Mbappé ya no tira los penaltis en el Real Madrid

Kylian Mbappé no lanzó el penalti que tuvo el Real Madrid en el encuentro ante el Getafe de Liga. El jugador francés, que viene de fallar un penalti en Anfield, no fue el lanzador de la pena máxima que tuvo el Real Madrid en la primera parte. Fue Jude Bellingham el futbolista que cogió el balón y quien acabó tirando el penalti, anotándolo y poniendo el 1-0 en este duelo en el Santiago Bernabéu. Así, ahora Mbappé no ha sido el encargado de lanzar los penaltis en el Real Madrid.

La imagen fue novedosa. Sin Vinicius, que está lesionado, fue Bellingham el lanzador del penalti que le pitaron a favor al Real Madrid en el partido ante el Getafe. La pena máxima llegó por un clarísimo agarrón de Nyom a Rüdiger. El árbitro Hernández Hernández, que estaba al lado, pitó el penalti, que era muy claro, aunque no enseñó la tarjeta amarilla al defensor del Getafe, que ya tenía una cartulina y hubiera sido su expulsión.

Qué jugadores tiran los penaltis en el Real Madrid

Hasta este encuentro ante el Getafe, el Real Madrid había gozado de siete penaltis en lo que va de temporada. Cuatro fueron lanzados por Mbappé y tres por Vinicius. Es decir, el lanzamiento de los penaltis en el Real Madrid estaba a cargo del jugador brasileño y el francés.

En concreto, de esos siete penaltis, Vinicius tiró tres y anotó los tres, mientras que Mbappé lanzó cuatro y sólo falló uno, el del pasado miércoles ante el Liverpool. La octava pena máxima de la temporada para el Real Madrid la lanzó Bellingham, con acierto ante el Getafe.

Vinicius no está en este duelo contra el Getafe de Liga por lesión. El brasileño ya faltó en el encuentro ante el Liverpool de Champions y en Anfield hubo un penalti que lanzó… Mbappé. Sin embargo, ante el Getafe fue Jude Bellingham el encargado de lanzar el penalti. El inglés lo anotó, pero la novedad fue que no lanzara Mbappé esa pena máxima a favor del Real Madrid.

El motivo de esta circunstancia es simplemente deportiva. El equipo, así como los jugadores, decidieron que fuera Jude Bellingham el que tirara este penalti ante el Getafe. El jugador inglés cogió el balón y asumió la responsabilidad de este penalti que se produjo antes de la media hora de partido.

Golazo de Mbappé

Eso sí, pocos minutos después, Mbappé marcó un golazo que supuso el 2-0 en el encuentro de Liga en el Bernabéu y un importante tanto que le hace recuperar sensaciones. En los últimos tres partidos, el francés marcó dos goles, ya que también marcó en Butarque. Este tanto ante el Getafe en el Bernabéu fue un gran disparo desde fuera del área