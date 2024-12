El Bernabéu juzga a Mbappé

Mbappé regresa al estadio Santiago Bernabéu tras su partido en Anfield. El partido que el delantero galo firmó en Liverpool son de esos que pueden marcar la carrera de un futbolista en un club. El francés estuvo especialmente mal contra los ingleses. En el día en el que volaba solo en ataque, sin Vinicius y Rodrygo, ambos bajas por lesión, tenía que dar un paso al frente, pero nada más lejos de la realidad. El francés estuvo muy flojo, perdido y fue poco peligroso. Incluso, llegó a fallar un penalti en la segunda mitad que hubiese permitido a los madridistas empatar la contienda. Pero nada salió bien.

Ese día, el madridismo o, por lo menos, parte de él, empezaron a mostrar su hartazgo con el jugador francés. Se agotaba la paciencia con Mbappé. Y es que, desde que aterrizó en Valdebebas nunca ha sido el jugador diferencial que, supuestamente, el Real Madrid había fichado. Ahora, el que dictará sentencia es el Santiago Bernabéu.

Mbappé se someterá este sábado al juicio de su estadio, de su casa. Y los jueces no tienen ni mucho menos ganas de condenar al francés. Le esperarán y observarán en los primeros compases del partido y sólo dictarán sentencia cuando realmente crean que ha llegado el momento. Si Kylian responde, tendrá de su lado a una afición que es la primera que quiere verle triunfar, mientras que si vuelve a cuajar un mal partido, es posible que se lleve la primera gran bronca de su carrera como madridista.

Paciencia con Mbappé

Al mismo tiempo, desde el club piden paciencia con Mbappé, aunque alguno esté cerca de perderla. El primero que le trata de proteger es Ancelotti. «El problema de Mbappé es el problema que tenemos todos. Hay que sacar nuestra mejor versión, no solo de él. De mí mismo y de otros jugadores. El problema no es solo de un jugador, es de un equipo que, de momento, no ha sido capaz de sacar continuidad en la temporada y su mejor versión. La idea que tenemos es tratar de mejorar. No consideramos un problema individual de un jugador que, entre otras cosas, es nuevo aquí y se está adaptando. Ha marcado ya nueve goles, ha participado en el juego de ataque con asistencias… Puede jugar mejor, sí. Como todos nosotros», dijo el italiano en rueda de prensa.

«No se ha hundido. Es consciente de que tiene que hacerlo mejor. Se enfoca en él porque ha fallado el penalti, pero muchos de mi equipo lo han fallado y hay que seguir apoyando y ayudando. Es un problema colectivo y no individual. Me podéis criticar, pero la dinámica del equipo está bien, ha mejorado mucho. Tenemos que tener en cuenta que nos faltan muchos jugadores. La idea de tener paciencia es la correcta», analizó sobre cómo está Mbappé y el equipo tras la derrota en Anfield.

Ahora, Mbappé tiene el que puede ser su partido más importante desde que es jugador del Real Madrid en el Santiago Bernabéu. No es el más determinante en lo colectivo, pero sí en lo personal. Kylian está obligado a reaccionar cuanto antes.