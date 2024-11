Por qué Courtois no juega hoy con el Real Madrid ante el Milan en la Champions League

Thibaut Courtois no juega el partido que enfrenta al Real Madrid ante el Milan de Champions League. El portero belga no disputa el gran encuentro del fútbol español que se juega este martes correspondiente a la cuarta jornada de la fase liga de la Copa de Europa. Courtois no entró en la convocatoria de Carlo Ancelotti y su ausencia en el encuentro que se juega en el Estadio Santiago Bernabéu se debe a una razón de fuerza mayor: está lesionado.

Courtois no puede jugar este encuentro ante el Milan porque sufrió una lesión en el último partido del Real Madrid en Champions ante el Borussia Dortmund. El guardameta belga, el mejor portero del mundo, sufre una lesión muscular. Concretamente, Courtois sufre una lesión en el aductor de la pierna izquierda.

Esta es la misma lesión que ya sufrió Courtois justo antes del último parón de selecciones, concretamente una ocurrida en el derbi madrileño que enfrentó a Atlético y Real Madrid en el Metropolitano. En ese momento, estuvo dos semanas de baja y se perdió dos encuentros ante el Lille en la Champions y frente al Villarreal. Ahora se perdió el Clásico entre Real Madrid y Barcelona en el Bernabéu, además de otros encuentros futuros como contra Osasuna en el Bernabéu el próximo sábado.

El belga recae de las molestias que tuvo en el derbi madrileño de finales de septiembre y tendrá que volver a parar un par de semanas. Las lesiones musculares son muy habituales entre los deportistas de élite y sobre todo en jugadores de fútbol de alto nivel.

El cancerbero belga se había recuperado de una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, en un lance que se produjo en un entrenamiento con el Real Madrid, el pasado 10 de agosto de 2023. No hay imágenes del momento de la lesión, por lo que se desconoce cómo se lesionó Courtois, exactamente.

En lo que respecta a su segunda lesión de rodilla en la temporada 2023-24, Courtois también se habría lesionado en un entrenamiento con el Real Madrid, siendo la segunda vez que sucede, en este caso en la otra rodilla y con una dolencia, la rotura del menisco externo, menos grave que la lesión de ligamento cruzado sufrida en agosto.

Courtois no juega el Real Madrid-Milan hoy

Por lo tanto, ante el Milan, el portero del Real Madrid será Andriy Lunin. No es un territorio desconocido para el ucraniano, ya que la pasada temporada disputó muchos partidos durante la temporada por la lesión tan grave que tuvo Courtois

Con la ausencia de Thibaut Courtois en el Clásico, el equipo titular que sacó Carlo Ancelotti para este partido tan importante ante el Milan fue el siguiente: Lunin; Lucas Vázquez, Militao, Rudiger, Mendy; Tchouaméni, Valverde, Modric, Bellingham; Vinicius y Mbappé.