¿Por qué Asencio no juega el partido del Real Madrid ante el Sevilla en Liga?

El Real Madrid se ha encontrado con un nuevo contratiempo en forma de lesión para el partido que los hombres de Carlo Ancelotti disputan contra el Sevilla la tarde de este domingo en el Sánchez-Pizjuán. Y es que Raúl Asencio es la última preocupación en la plantilla blanca. El defensor canario no pudo participar en el entrenamiento del jueves debido a una sobrecarga muscular u ha resultado baja para el encuentro ante el conjunto hispalense.

Los de Ancelotti afrontan las dos últimas jornadas con una plantilla muy reducida. Aunque Andriy Lunin y Aurélien Tchouaméni ya se han reincorporado a los entrenamientos y están disponibles, la baja de Asencio mantiene a once futbolistas en la enfermería del conjunto madridista, lo que ha llevado a que el técnico italiano vuelva a llamar a varios canteranos para poder completar la convocatoria.

Desde el Real Madrid están tratando a Asencio con prudencia ante la cercanía del Mundial de Clubes, controlando cuidadosamente su carga de trabajo. De ahí que el canterano blanco se haya caído de la lista de Ancelotti para Sevilla, ya que el cuerpo técnico prefiere evitar riesgos innecesarios en esta fase de la temporada.

Para este encuentro, el Real Madrid ya no se juega absolutamente nada. Los blancos ya no tienen opciones de ganar la Liga después de que el Barcelona no fallase el pasado jueves contra el Espanyol, lo que le permitió entonar el alirón en su primera oportunidad. Además, los de Ancelotti tampoco pueden ver peligrar el segundo puesto, ya que la derrota del Atlético contra Osasuna les aseguró el subcampeonato.

El conjunto blanco busca terminar la temporada en la Liga de la mejor manera posible. Por ello, en un duelo donde el Sevilla tampoco se juega absolutamente nada, ya que se ha salvado matemáticamente tras ganar a Las Palmas, espera sumar tres nuevos puntos para seguir demostrando la profesionalidad y, sobre todo, para permitir que Ancelotti se despida con el mejor sabor de boca posible.