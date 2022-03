Gareth Bale puede ser la gran novedad en el ataque madridista para el Clásico que medirá a Real Madrid y Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu. Sin Benzema, que no podrá estar al no superar la lesión que sufrió el pasado lunes ante el Mallorca, Ancelotti tendrá que buscar un recambio y no se puede descartar que el elegido sea el galés, que de ser así volvería a jugar como titular en casa dos años y tres días después. La última vez que pisó el césped de Chamartín fue el 20 de febrero de 2020. Aquella noche jugó 15 minutos ante el Manchester City en la ida de los octavos de final de la Champions.

Ancelotti se podría decantar por la experiencia de Bale para un partido de esta categoría. Esta temporada ya apostó por él como titular ante el Villarreal, la última vez que no pudo contar con Benzema. Y la actuación de Gareth fue más que positiva. Aquella tarde en el estadio de La Cerámica llevó mucho peligro a la meta rival. A pesar de que jugó 168 días después, no se notó su inactividad.

Le costó entrar en juego durante los primeros minutos del encuentro. De hecho, su primera acción con el balón llegó a los 20 minutos. Eso sí, la segunda fue la oportunidad más clara de los de Ancelotti en la primera mitad. La tuvo justo antes del intermedio tras un gran desmarque en diagonal que acompañó de un control excelente, pero Rulli respondió bien. Tras el descanso continuó llevando peligro al arco rival con un zapatazo que rozó el meta argentino y que no entró tras toparse con el palo. Y antes de ser sustituido, se topó de nuevo con el guardameta rival cuando ya iba mereciendo un gol. Desde aquella tarde, sólo ha jugado tres minutos en París.

Ancelotti fue preguntado por Bale en rueda de prensa y el italiano aseguró que el de Cardiff es “una opción, al igual que Mariano, Jovic, Asensio, Isco..». «Hay muchas, pero he elegido la que creo que es mejor para este partido», añadió. El italiano aseguró que ya sabe quién hará de Benzema y la realidad es que Gareth tiene muchas opciones para ser el elegido. 753 días después podría volver a jugar ante la afición madridista en todo un Clásico.

Mariano, Jovic o falso nueve

No obstante, Ancelotti tiene más opciones para suplir la delicada ausencia de Benzema. Una de ellas es la de Mariano. A priori, la más natural. El canterano ha adelantado a Jovic en las últimas semanas y también es uno de los candidatos para formar en la delantera. Por otro lado, el serbio lo tiene más complicado. El Real Madrid no cuenta con él y el italiano casi que tampoco. Fue el descarte ante el Mallorca.

Por otro lado, Ancelotti también se podría decantar por formar con un falso nueve. Si apuesta por esta posibilidad, algo que ya ha hecho esta temporada, Asensio, Isco o Hazard tendrían opciones de entrar en el equipo titular frente al Barcelona.