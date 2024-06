El PSOE se apropia del triunfo del Madrid: «Se parecen a nosotros porque llegan a finales y las ganan»

Juan Lobato, secretario general del PSOE de la Comunidad de Madrid, se apropió del triunfo del Real Madrid en la Champions League y llegó a decir que «el PSOE se parece al Real Madrid» porque ambos, cuando «llegan a las finales y a las elecciones, las ganan». El líder socialista en Madrid no recordó que él no es que no ganara las elecciones, sino que quedó tercero en los últimos comicios autonómicos.

«Hay una cosa que tiene el Madrid y es que se parece un poco al PSOE, en algunas cosas, no en todas, en algunas cosas sí», empezó Lobato en un mitin electoral en Getafe junto al ministro de Transportes, Óscar Puente, la alcaldesa de la localidad, Sara Hernández, y la ‘número 4’ de la lista socialista a Bruselas, Hana Jalloul.

«El Real Madrid se parece al PSOE en que llegan las finales, llegan las elecciones, y las gana. Eso es en lo que se parece el Madrid al PSOE y es lo que va a pasar el próximo domingo, que vamos a ganar las elecciones europeas», repitió Juan Lobato, obviando los puestos reales del Partido Socialista en las últimas elecciones.

Y es que el PSOE, ya sea a nivel municipal, autonómico y nacional, ha perdido todas las elecciones que se han celebrado en los últimos años. Juan Lobato lo sabe bien, ya que él quedó tercero en las últimas elecciones autonómicas a las que se presentó, celebradas hace tan sólo un año. En los comicios en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso arrasó con el Partido Popular, sacando una mayoría absoluta impresionante de 70 escaños. El PSOE no es que ganara en esas elecciones, es que quedó tercero con 27 diputados en la Asamblea, los mismos que Más Madrid, la formación que presentó a la ahora ministra Mónica García y que superó a los socialistas en votos.

El PSOE perdió las últimas elecciones

Además, el PSOE también perdió las últimas elecciones generales, en las que sacó 120 escaños, por los 137 del Partido Popular. Si Pedro Sánchez está en La Moncloa no es por ganar unas elecciones, sino por el pacto con Junts en el que aprobó una amnistía -que negó siempre- para mantener el Gobierno. Desde que Alberto Núñez Feijóo llegó a la presidencia del Partido Popular, el PSOE cayó derrotado en todas las elecciones de ámbito nacional.

Así, el discurso de Juan Lobato en este mitin no tenía ninguna consistencia, porque si bien el Real Madrid cada vez que llega a una final la gana (eso sí es verdad), el PSOE no precisamente ganó las elecciones a las que se presenta, especialmente las últimas.

«También se parece (el PSOE al Real Madrid) en que a los rivales del Real Madrid les pasa lo mismo que a los rivales del PSOE. Llegan a los cuartos, las a las semifinales, a la final… y van derrotados. Y no hay nada más que ver a Feijóo, que no han sido las elecciones del próximo domingo y ya está pidiendo otras», añadió Juan Lobato en este acto en Getafe, a la vez que le aplaudían los seguidores socialistas madrileños, que no recordaron en ese momento que perdieron de forma abrumadora las elecciones ante Isabel Díaz Ayuso.