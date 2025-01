El PSG reconoce a la UEFA de su amigo Ceferin la deuda de 55 millones que se niega a pagar a Mbappé

El París Saint-Germain ha reconocido ante la UEFA que mantiene una deuda con Kylian Mbappé de 55,4 millones de euros. El club parisino ha tenido que rendir cuentas con el máximo organismo continental –al igual que el resto de clubes– el 15 de enero y, en el desglose que han enviado a la entidad que dirige Aleksander Ceferin, han reconocido que el jugador del Real Madrid les reclama un pago que se eleva hasta los 98 millones –incluyendo impuestos– y que hay un litigio abierto en el que se decidirá si deben o no abonarlo.

Todos los clubes deben presentar cada 15 de julio, 15 de septiembre y 15 de enero sus cuentas y declarar que no tienen pagos pendientes con ningún empleado a esa fecha. El PSG, con el fin de evitar una sanción, ha cumplido con la normativa, reconociendo la deuda con Mbappé pero de forma indirecta.

El club ha señalado que lo que sucede es que el futbolista del Real Madrid les reclama esa cantidad, aunque sin incluirla como un pago pendiente, a pesar de que dos tribunales distintos le han dado la razón al jugador. El PSG no hizo caso a lo que decidieron ni la Comisión Jurídica de la LFP, ni la Comisión Paritaria de Apelación. Consideraron que no tenían las competencias legales para obligarles a pagar esa cantidad que les reclama Mbappé, correspondiente a los salarios de los últimos meses de la temporada pasada.

El club recurrió a un tribunal de París para que dirimiera al respecto. Consideran que no le deben nada a Mbappé, puesto que el futbolista, en su momento, habría pactado verbalmente con Al-Khelaifi no cobrar parte de las primas que incluía su contrato para poder salir bien del club al no ejecutar la cláusula de renovación automática hasta 2025. Es a eso a lo que se aferra para no pagar.

La Champions para el PSG peligra por Mbappé

La UEFA estipula en su artículo 82, en el apartado «licencias y viabilidad financiera de los clubes», que «ningún club puede tener un pago pendiente o deudas con sus empleados». Si incumplen con este apartado en cualquiera de las tres fechas en las que deben presentar sus cuentas a la UEFA, pueden quedarse sin licencia para competir en competición europea la siguiente temporada.

Por ello, el PSG lo que ha hecho ha sido no reconocer como tal la deuda, sino especificar que se trata de un reclamo de Mbappé que está todavía judicializado. De esta forma, buscan eludir cualquier tipo de sanción por parte de la UEFA y conseguir la licencia que les permita participar la próxima temporada en la Champions League.

Gracias a que lo han incluido, el PSG no será sancionado por la UEFA de inmediato. En caso de no haber especificado esa cantidad, L’Equipe apunta que el organismo dirigido por Ceferin debería entrar de oficio y aplicar el reglamento contra el club francés. Algo que podría pasar también si se le da la razón a Mbappé y finalmente tiene que cobrar esos 55,4 millones que reclama al club por los impagos producidos en la temporada 2023-2024.