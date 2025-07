PSG – Real Madrid: el mejor partido del mundo

No lo busquen, no lo van a encontrar. En estos momentos, no hay mejor partido en el planeta que el que enfrenta a los dos últimos campeones de Europa: PSG y Real Madrid, que se miden en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (21:00, hora peninsular española). Un duelo entre dos transatlánticos del fútbol mundial que pondrá a prueba el ambicioso proyecto de Xabi Alonso, que tan buenas sensaciones ha dejado en este Mundial de Clubes.

El Real Madrid llega con la confianza de quien sabe que el método de Xabi Alonso funciona. De hecho, por momentos, el equipo blanco juega incluso mejor de lo esperado, teniendo en cuenta que el técnico donostiarra apenas lleva mes y medio al frente. Ahora, llega el examen más exigente: una semifinal frente al vigente campeón de Europa, con un billete para la gran final en juego. Para competir al máximo nivel, el equipo deberá dar un paso adelante.

Y para ello, Xabi Alonso sabe que necesita la mejor versión de Mbappé y Vinicius. El francés se estrenará como titular en este Mundial de Clubes en un encuentro cargado de simbolismo frente a su ex equipo, con el que mantiene una relación tensa. Será, además, la primera vez que Mbappé y Vinicius salgan juntos de inicio, y sobre sus botas recae la responsabilidad de marcar la diferencia y acercar al Madrid a la victoria.

Gonzalo o Asencio: el gran debate

La única incógnita en el once de Xabi Alonso está en saber si apostará por Gonzalo, máximo goleador del torneo y que apunta al once, o si, en cambio, mantiene el esquema y da entrada a Asencio por el sancionado Huijsen, lo que enviaría al canterano al banquillo. Todo apunta, sin embargo, a que Xabi optará por un 4-3-3.

Un PSG en plena forma

El conjunto de Luis Enrique llega lanzado: ha marcado 12 goles en este Mundial de Clubes, impulsado por la velocidad y verticalidad de Desiré Doué, Ousmane Dembélé (ya recuperado), Khvicha Kvaratskhelia y Bradley Barcola, que aportan muchas variantes ofensivas. Pero este PSG no solo ataca: también defiende. Sólo ha encajado un gol en todo el torneo -en la única derrota, 0-1 frente a Botafogo- y presume de cuatro porterías a cero.

Eso sí, llega con dos ausencias sensibles en defensa: Willian Pacho y Lucas Hernández, ambos expulsados por roja directa en cuartos frente al Bayern de Múnich. El PSG ganó 2-0 ese duelo, pero ambos centrales se perderán esta semifinal… y también una hipotética final.

Será la primera vez en más de tres años que Real Madrid y PSG se enfrenten, desde aquella eliminatoria de octavos de la Champions 2022, con remontada épica incluida en el Bernabéu. Un partido de altísima tensión, que promete ser un auténtico duelo de titanes, con el aliciente de ver a Mbappé enfrentarse a su pasado y el cara a cara entre Xabi Alonso y Luis Enrique en los banquillos.

PSG – Real Madrid: posibles onces