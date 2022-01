El PSG prepara una última superoferta por Mbappé.

El PSG no se rinde y va a intentar que Kylian Mbappé renueve el contrato que finaliza el próximo 30 de junio presentándole una superoferta. Hasta que la situación sea definitiva, pelearán por retenerle. Es decir, hasta que firme su nueva vinculación con el Real Madrid, algo que se espera que suceda cuando la eliminatoria de octavos de final de la Champions que mide a ambos equipos haya finalizado. Antes de ese doble enfrentamiento el jugador no ve adecuado ligar su futuro a la entidad madridista, aunque por parte del club blanco no habría el más mínimo problema si esto sucede. No obstante, ambas partes tienen claro que se firmará, mientras que los parisinos quieren hacer un último esfuerzo prácticamente a la desesperada.

Por lo tanto, la idea del PSG es que en las próximas semanas, posiblemente antes de que ambos conjuntos disputen la eliminatoria de Champions, ofrecerle al delantero un nuevo contrato que mejore notablemente el actual y que eleve su estatus a la categoría de megacrack no sólo dentro del campo donde ya lo es, sino también fuera. OKDIARIO ya contó que antes de que finalizase 2021 los franceses ya hicieron un intento, que parecía que iba a ser el definitivo, en el que ofrecían a Mbappé un contrato difícil de rechazar.

A pesar de esto, el futbolista sigue teniendo claro que quiere jugar en el Real Madrid y lo rechazó, tal y como parece que hará con la futura propuesta que le llegará. En este nuevo intento de renovación el contrato seguirá siendo igual de importante en el plano económico, pero su duración será de dos años. De esta forma, Kylian podría mantener vivo su sueño de jugar de blanco y los parisinos se aseguraría tener a una de sus estrellas durante el Mundial que se celebrará en Qatar. No obstante, son conscientes de que el “sí” del delantero es prácticamente imposible.

Tranquilidad absoluta

El Real Madrid observa tranquilo todos estos movimientos. El club blanco confía ciegamente en el deseo del jugador y nadie por la capital de España duda de que el próximo 1 de julio será futbolista blanco. La entidad madridista ya tiene el contrato preparado y listo para que lo firme en cuanto ambas partes estén de acuerdo en hacerlo. Si el delantero quiere esperar los blancos no ven el más mínimo problema, ya que saben que la decisión de Kylian de dejar el equipo de su ciudad y de renunciar a un gran salario se debe a que sueña con jugar como local en el estadio Santiago Bernabéu.

El contrato está ya perfectamente hablado y acordado. Tal y como ha contado OKDIARIO, el Real Madrid pagará al jugador unos 40 millones de euros de prima de fichaje por llegar libre al final de la presente temporada. Además, los mandatarios blancos tienen preparado para el delantero un salario que estará cercano a los 50 millones de euros brutos, unos 25 kilos netos por curso, lo que le convertirá en el futbolista mejor pagado de la plantilla madridista.