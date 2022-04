Malas noticias para David Alaba. El austriaco forzó para jugar contra el Manchester City la ida de las semifinales de la Champions y las consecuencias no han sido nada positivas. El central sólo pudo disputar 45 minutos ante los de Guardiola y a su vuelta a Madrid se ha confirmado que sigue teniendo tocado el abductor, lo que le hace regresar al punto de partida. Está descartado para jugar contra el Espanyol y es seria duda para la vuelta contra los ingleses.

Por otro lado, Casemiro realizó parte del entrenamiento con el grupo. Su recuperación va por el buen camino y debería estar sin problemas para la vuelta contra el Manchester City. Hay que recordar el brasileño no pudo jugar en el Etihad por molestias musculares. El que sí se ejercitó con normalidad fue Mendy. El lateral francés reapareció ante los ingleses tras superar una lesión y el brasileño no pudo jugar en el Etihad, pero no se perderá la vuelta.

Mariano se ejercitó con normalidad y apunta a titular contra el Espanyol, mientras que Jovic y Hazard continúan con sus procesos de recuperación. El serbio trabajó en solitario sobre el césped.