La provocadora pancarta contra el Real Madrid que preparan los aficionados del Manchester City

La afición del Manchester City prepara una pancarta para recibir al Real Madrid con mensaje al club blanco y a Vinicius. Es la primera visita del club blanco y el brasileño al Etihad después de que Rodri Hernández se llevara el Balón de Oro. La polémica ha rodeado al trofeo desde entonces. En el cuadro madridista consideran que Vinicius o Carvajal deberían de haber sido el ganador, mientras que en Mánchester ven justo vencedor a su futbolista.

Este martes se verán las caras dos de los principales candidatos al título. Al inicio de la temporada, Manchester City y Real Madrid siempre son los dos grandes favoritos. De hecho, los blancos son los defensores del título. Pero este año uno de los dos se quedará por el camino. La mala Fase de Liga en la Champions League de los ingleses ha provocado que se crucen con el coco de la competición en los playoffs para meterse en octavos de final.

La hinchada del Manchester City sacará una pancarta desde la tribuna sur justo cuando salten los jugadores al campo con la siguiente frase: «Stop crying your heart out», que en español significa «deja de llorar con todo tu corazón». La frase va a acompañada de una imagen de Rodri con el Balón de Oro. Aunque no aparece el nombre del Real Madrid ni de Vinicius por ningún lado, la pancarta se entiende como una clara alusión a ambos por lo sucedido con el galardón.

Stop crying your heart out es una de las canciones más famosas de la banda Oasis, relacionada con el Manchester City. La noticia la ha adelantado la cuenta de X (antes Twitter) City Xtra. Cabe recordar que el Real Madrid no asistió a la gala del Balón de Oro al considerar que tanto Vinicius como Carvajal cumplían con todos los requisitos para obtener el galardón antes que Rodri. En señal de protesta, el club decidió dar plantó a la FIFA y France Football.

Guardiola pasa de la polémica

Tanto Guardiola como Rúben Dias fueron preguntados por esta polémica en la previa del partido y ambos pasaron de mojarse: «No hay resentimiento con ellos. Rodri lo ganó y estoy contento por él. Vinicius también hizo un año extraordinario y también lo hubiera merecido», señaló Guardiola; mientras que el portugués dijo: «No voy a gastar ni un solo segundo pensando en si eso fue irrespetuoso. Estuve feliz por Rodri como creo que estuvo todo el club. No malgasto mi tiempo pensando en eso».

Como era de esperar, a Ancelotti también le cayó una pregunta sobre este asunto en la rueda de prensa. Al italiano le preguntaron si Vinicius estaba jugando con ansiedad por no llevarse el Balón de Oro. «No, no lo veo. Lo veo bien, aunque no esté a su 100%, le falta poco. Su segunda parte en el derbi marcó la diferencia, fue una pesadilla en la banda izquierda. Motivado y con ganas de jugar», apuntó el técnico madridista.