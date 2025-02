Alerta amarilla en el Etihad para el Real Madrid

El Real Madrid corre muchos riesgos en el Etihad. No es para menos. Siempre que uno visita al Manchester City sabe que el peligro es constante, no se debe olvidar que tiene delante a uno de los mejores equipos del continente, independientemente de como llegue a esta cita. Pero además, los hombres de Carlo Ancelotti tienen un enemigo más, como son las tarjetas amarillas y la cantidad de futbolistas apercibidos que tienen.

El nuevo formato de la Champions ha aumentado el número de partidos en la fase liga, lo que hace que crezca el riesgo de ver amarillas. Y esto, el Real Madrid, lo está pagando. Los hombres de Carlo Ancelotti tienen a siete jugadores apercibidos, además del propio entrenador.

Bellingham, Camavinga, Endrick, Militao, Modric, Rüdiger y Tchouaméni son los jugadores que llegan a este encuentro en alerta amarilla. Rüdiger y Militao no corren peligro, puesto que ambos están lesionados y no jugarán, Endrick está en la convocatoria, pero tiene pocas opciones de tener minutos, mientras que una amarilla para cualquiera de los otros, especialmente para Bellingham y Tchouaméni, sería un mazazo para los madridistas en la eliminatoria, ya que no podrían jugar la vuelta la próxima semana en el Santiago Bernabéu.

En principio y salvo milagro, Rüdiger no llegará al partido de vuelta en Chamartín, por lo que si Tchouaméni ve amarilla, el problema central que tienen los blancos, que ya es mayúsculo, crecería aún más. Ancelotti debería buscar un central de emergencia que saldría de los laterales o del centro del campo. Es decir, Valverde o Mendy, no hay más.

Por otro lado, nadie se plantea jugar la vuelta sin la presencia de Jude Bellingham, un jugador diferencial para el conjunto blanco. El inglés es clave detrás de la delantera y el Real Madrid estaría seriamente mermado si no puede contar con un jugador como él la próxima semana.

Menos doloroso sería perder a Modric o Camavinga, ya que hay más recambios en sus puestos, pero la realidad es que en estos momentos, con la cantidad de problemas que tiene el equipo en forma de lesiones, la ausencia de cualquier efectivo sería un contratiempo para los blancos.

Un árbitro talismán

Este encuentro contra el Manchester City lo dirigirá el francés Clément Turpin. Este árbitro, con experiencia, dirigirá por octava vez un encuentro del Real Madrid en la Champions. Los blancos nunca han perdido cuando ha impartido justicia Turpin, destacando por encima de todas las victorias la cosechada ante el Liverpool en la final de la Champions que se celebró en París en 2022. Eso sí, ha mostrado amarilla en todos los partidos a los madridistas salvo en aquel encuentro para el recuerdo de 2022.

Por otro lado, el Manchester City ha sido pitado por Turpin en cuatro ocasiones a lo largo de la historia. Los ingleses han sumado dos victorias, un empate, frente al Bayern, y la derrota de esta temporada contra la Juventus en la fase de liga de la Champions.