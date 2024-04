Prometían mucho y fueron un fiasco: los jugadores del Real Madrid que no triunfaron de blanco

El Real Madrid suele ser una fábrica de sueños para cualquier futbolista pero hay mucho que por distintos motivos no consiguieron en su día triunfar en el Santiago Bernabéu. Ya sea por lesiones o por simple vértigo, más de un jugador no pudo cumplir con las expectativas de consagrase en el club más importante del mundo. A continuación relatamos a los jugadores más importantes que prometían mucho y no pudieron despedirse por todo lo alto de la entidad madridista.

Hazard

Eden Hazard debe ser el primero en la lista de jugadores que prometían mucho y no consiguieron triunfar vestido de blanco. El Real Madrid, con sentido común, pagó más de 100 millones por el mejor futbolista de la Premier League que no pudo triunfar de blanco por culpa de las lesiones. El belga siempre dejó claro que jugar en el Bernabéu como local era su gran sueño pero todo acabó en pesadilla por las constantes recaídas que sufrió el jugador.

Tanto Zidane como Ancelotti intentaron recuperarlo para la causa pero el cuerpo no le dio para más. Por ello, en verano de 2023 ambas partes decidieron separar sus caminos rescindiendo el contrato. Posteriormente, Hazard anunció su retirada del fútbol. El belga no triunfó en el Real Madrid pero se marchó del club con una gran cantidad de títulos entre los que destaca la Decimocuarta Champions League en cuya final no participó.

Kaká

Kaká fue otro futbolista de máxima élite que tampoco triunfó en el Real Madrid. El brasileño llegó al Real Madrid junto a Cristiano Ronaldo en verano de 2009 en el inicio de la segunda era de Florentino Pérez pero su versión distó mucho de la del portugués.

Una lesión de rodilla provocada en el Mundial de Sudáfrica marcó su etapa den el Real Madrid que se saldó con 120 partidos con 29 goles y 39 asistencias. Sus registros no fueron malos pero el brasileño nunca se pudo consagrar en el once, primero con Pellegrini y después con José Mourinho. En verano de 2013 volvió de regreso al Milan donde no llegó a recuperar su mejor nivel.

Robert Prosinecki

Robert Prosinecki llegó al Real Madrid en junio de 1991 después de consagrarse como una de las grandes estrella del fútbol mundial tras ganar la Champions League con el Estrella Roja de Belgrado. Ramón Mendoza pagó alrededor de 500 millones de pesetas por el futbolista al que convirtió en el jugador mejor pagado de la plantilla pero las lesiones truncaron su carrera en el club blanco.

Robert Prosinecki sólo pudo disputar tres partidos de Liga en una primera temporada marcada por las dolencias musculares y en las dos siguientes tampoco cumplió las expectativas. Finalmente, se marchó en 1994 después de pedir salir. También jugó en el Barcelona donde tampoco pudo triunfar por culpa de las lesiones musculares.

Michael Owen

Michael Owen llegó al Real Madrid después de triunfar en el Liverpool y ganar un Balón de Oro por poco más de 10 millones. El inglés aterrizó en la capital después haber cumplido un ciclo en Anfield pero no consiguió adaptarse a España. Aún así sus números fueron buenos anotando 16 goles en los 45 partidos que disputó vestido de blanco en una temporada en blanco en plena era galáctica. Se marchó al United.

Elvir Baljic

Lorenzo Sanz pagó alrededor de 20 millones por un futbolista que llegaba con vitola de estrella del Fenerbahce. El talentoso jugador de origen bosnio sólo pudo jugar una temporada en el club blanco antes de marcharse cedido de vuelta al Fenerbahce y después al Rayo Vallecano. El atacante no pudo repuntar su carrera y se marchó de vuelta a Turquía para defender los colores del Galatasaray.

Walter Samuel

Walter Samuel llegó al Real Madrid como uno de los mejores centrales del mundo pero no consiguió cumplir las expectativas en el Real Madrid. Su buen rendimiento en la Roma hizo al club blanco pagar 25 millones en 2004 en busca de un sustituto de Fernando Hierro. Tras una mala temporada en la que no consiguió adaptarse, la entidad blanca lo vendió por 18 kilos al Inter de Milán.

Drenthe

Ramón Calderón fichó a Royston Drenthe después de impresionar con Holanda en un Campeonato de Europa… y al mes ya había estrellado un coche en la calle Alcalá. El talentoso futbolista fue más protagonista por sus líos fuera del terreno de juego que sobre el césped. Se marchó cedido al Hércules club en el que recuperó el nivel hasta que le dejaron de pagar y puso en rebeldía. Esto le costó el enfado de Mourinho y su posterior salida del Real Madrid. En el club blanco participó en 65 partidos en los que anotó cuatro goles y repartió cinco asistencias.