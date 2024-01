El presidente del Nápoles sitúa a Osimhen como opción para el Real Madrid

Victor Osimhen es uno de los mejores delanteros del mundo y su futuro parece estar fuera del Nápoles, club donde milita en la actualidad. Su presidente, Aurelio De Laurentiis, lo ve fuera del club y uno de los destinos sería el Real Madrid. El valor de mercado actual del delantero nigeriano supera los 100 millones de euros.

El Nápoles se está reforzando de manera intensiva en este mercado invernal de cara a mejorar sus registros actuales. De hecho, el cuadro napolitano va camino de completar el mercado de invierno más caro de su historia. Sus gastos podrían al alcanzar los 50 millones de euros.

Una de las grandes perlas del Nápoles es sin duda Victor Osimhen. El delantero nigeriano, a sus 25 años, lleva 8 goles y tres asistencias en 18 encuentros esta temporada. La campaña pasada fue un jugador clave para la consecución de la Serie A. Su valor de mercado, además, alcanza ya los 110 millones de euros según Transfermarkt.

El delantero nigeriano dejará el Nápoles y hará las maletas el próximo verano. Victor Osimhen renovó con los napolitanos hasta 2026 con una cláusula de 130 millones de euros. A pesar de eso, este verano se irá. No será problema esa renovación. Desde la Copa de África, que disputa con su selección (Nigeria) durante estas semanas, Osimhen ha afirmado que ya ha decidido cuál será su próximo destino.

De Laurentiis se pronuncia sobre el futuro de Osimhen

«Ya lo sabíamos desde el pasado verano. Nuestra negociación para renovar fue larga porque fue entre amigos, sabíamos perfectamente que al final de este año se habría marchado al Real Madrid, al PSG o a un equipo inglés», confirmó De Laurentiis, presidente del Nápoles, sobre las declaraciones de su delantero. Tiene asumida su marcha y sabe que la entidad madridista puede ser un claro destino para él.

De Laurentiis también se posicionó sobre el futuro de José Mourinho tras ser destituido de la Roma: «Su futuro no estará en Nápoles, eso es seguro. No tiene nada que ver. Estaba en la Roma y ahora es libre: es un gran técnico, muy simpático, fogoso, cuenta la historia de un tipo de fútbol. Me encantan los portugueses, pero su destino estará fuera de Italia, creo. Y seguro no estará en Nápoles».

«Es un buen chico que vivió ocho años en el Nápoles. Hay historias de simpatía y de amor que llegan al punto final. Si se quiere quedar, estamos listos para abrazarle y mantenerlo con nosotros. Si tiene a un agente que busca dinero, igual habrá olfateado una rica galleta para mojar en la leche y habrá convencido a él, a su mujer y a su suegro para marcharse. Quiero recordar algo: el señor Zielinski cobra en Nápoles más de lo que leo que cobraría en el Inter. Le dije a Marotta, entre risas, ‘no te estás portando bien’, él lo niega todo y eso se convierte en un chiste», culminó el presidente del club napolitano en estas declaraciones sobre la posible marcha de Zielinski al Inter.

El Nápoles, que viene de perder recientemente la Supercopa italiana contra el Inter de Milán en Riad, disputará los octavos de final de la Champions League contra el Barcelona. La ida será en Italia y la vuelta en Montjuic. En esos dos partidos, Victor Osimhen puede ser uno de los jugadores más peligrosos para la defensa de Xavi Hernández. El propio delantero nigeriano y el cuadro italiano ya se midieron al Real Madrid también en esta misma edición de la Liga de Campeones. Fue en fase de grupos y los dos encuentros se los llevaron los de Carlo Ancelotti.