La prensa catalana aprovecha la Eurocopa para despreciar a Mbappé: «Messi a su edad…»

Es evidente que Kylian Mbappé no ha sido Kylian Mbappé en esta Eurocopa con Francia. El delantero del Real Madrid, que será presentado con la camiseta blanca en el Santiago Bernabéu en los próximos días, ha ido a remolque durante todo el torneo por la fractura de nariz que sufrió en el primer partido ante Austria. Por ello, el ex del PSG no ha estado nada cómodo con la máscara y se le ha visto renqueante en todos los partidos de la selección francesa. Tras la derrota ante España, la prensa catalana se cebó con el capitán galo comparándolo con Leo Messi.

Mbappé ha sufrido en sus propias carnes una temporada con el Paris Saint Germain que comenzó, recordemos, sin hacer pretemporada. El pasado verano, Luis Enrique, por orden de las altas directivas de Qatar, le dejó en tierra con los famosos «indeseables» y no pudo llevar a cabo una preparación idónea para la temporada.

Esto le ha acabado pasando factura un año después, donde no se le ha podido disfrutar (bien para España) en sus plenas facultades. Ya lo dijo Deschamps en la previa: «Físicamente, aunque no esté del todo bien va a empezar. Queríamos que descansara todo lo posible. Tenía un problema en la espalda y en la nariz. Sigue con nosotros. Kylian tiene una nueva situación ante él. Llevar una máscara no es fácil. Su visión está modificada. Tiene que acostumbrarse. Cada día está un poco mejor. Tendrá que llevarla varias semanas más o meses».

Y eso mismo se demostró en el partido de semifinales ante España. Mbappé no estaba en sus mejores condiciones y Francia lo notó. Él mismo, tras el partido, reconoció la superioridad del rival: «Es difícil hablar hoy. Queríamos llegar a la final de la Eurocopa, pero nos vamos a casa. España ha jugado muy bien y nosotros queríamos ser mejor que ellos. Empezamos bien porque marcamos el primer gol, pero ellos marcaron dos muy ráìdo y luego no fuimos capaces de meter las que tuvimos. Cuando tienes situaciones para el gol y no las marcas te vas a casa».