Preguntan a Luis Enrique si Mbappé es el mejor del mundo y reta a la prensa: «Tirad de hemeroteca…»

Cada rueda de prensa de Luis Enrique con el Paris Saint-Germain se acaba transformando en un espectáculo para la prensa francesa y la última no fue menos. En la previa del partido de Liga contra el Clermont le preguntaron a Luis Enrique si Kylian Mbappé es el mejor jugador del mundo y su respuesta no tiene pérdida: «Yo creo que si tiramos o si tiráis mejor dicho de hemeroteca están respondidas todas las preguntas».

Un irónico Luis Enrique, que en una ocasión se refirió a Mbappé como «el mejor del mundo en el último tercio», retó a los periodistas a que buceasen entre sus palabras para obtener la respuesta a esa pregunta. Y es que el francés está desatado esta temporada y va camino de sus mejores números. De momento son 39 goles los que lleva en 39 partidos, unos registros a la altura del número uno.

Tras siete años en el PSG, todo apunta a que el delantero se despedirá por todo lo alto, cerrando su mejor curso en cuanto a estadísticas antes de marcharse al Real Madrid. Además, con el título de la Ligue 1 en el bolsillo, las opciones en la Champions League crecieron exponencialmente con el sorteo de cuartos, pues cayeron emparejados contra el Barcelona y su rival en semifinales sería Atlético de Madrid o Borussia Dortmund, por lo que llegar a la final es algo más que factible.

Aunque el técnico asturiano le quita hierro al asunto, lo cierto es que la semana pasada las cosas se tensaron entre él y Mbappé. Su cambio ante el Olympique de Marsella trajo cola en el seno del PSG y puso a Luis Enrique en el ojo del huracán. En el entorno del delantero francés no sentó nada bien ese último movimiento del ex seleccionador de España, calificándolo como una nueva «falta de respeto» hacia el futbolista, ya que tildaron su decisión como una «desconsideración» por parte del entrenador hacia la estrella parisina.

Se tensa la relación entre Luis Enrique y Mbappé

El enigmático mensaje de Mbappé en las redes fue sólo la primera gota de un vaso que parece desbordarse a pocos meses del fin de la etapa del delantero en el PSG. Pese a estar con un jugador menos desde el minuto 40, los parisinos lograron tumbar al Marsella por 0-2 con los goles de Vitinha y Gonçalo Ramos. El cambio llegó pasada la media hora, ya con el 0-1 en el marcador, pero aun con mucho tiempo por delante. El autor del 0-2, sería el que le sustituiría.

«Pero ahora lo vivo con tranquilidad, hago mi trabajo lo mejor que puedo, estoy encantado con todos mis jugadores. Mbappé se ha comportado siempre de una manera espectacular», confesó Luis Enrique en la rueda de prensa previa al duelo de Copa de Francia que disputó el pasado miércoles el PSG, hablando sobre Kylian: «Es un juego, acepto los errores en el juego. No me afecta lo más mínimo lo que digan, no me entero, no lo escucho ni lo leo y a partir de aquí intento dar mi mejor versión».

Cuestionado por el fin de la etapa de Mbappé, Luis Enrique comentó que le «encantaría que acabara bien, para él y para todos» y que están «todos en el mismo barco y queremos llegar a puerto, es mi objetivo personal y profesional».