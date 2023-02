Así será el plan renove del Real Madrid que empieza con Fran García

Fran García será el primer fichaje del Real Madrid para la próxima temporada. Con el lateral del Rayo Vallecano, que regresa a a la casa blanca, comienza el plan renove en Valdebebas. Habrá más fichajes, condicionados al futuro de los siete jugadores que terminan contrato en junio: Nacho, Kroos, Modric, Ceballos, Asensio, Benzema y Mariano.

El Real Madrid ha decidido ejecutar la opción de compra de 5 millones por el lateral rayista Fran García, tal como confirmó el presidente del Rayo, Raúl Martín Presa. «Fran García irá al Real Madrid a final de esta temporada. Hemos llegado a un acuerdo. El Madrid ha evitado que Fran se vaya al Bayer Leverkusen, evidentemente que por interés suyo, ya que consideran que es un jugador que le puede dar», aseguró el máximo mandatario rayista en la COPE.

Los fichajes

Con Fran García arranca el mercado de fichajes del Real Madrid para el próximo verano. El lateral zurdo competirá por el puesto con Mendy, cuyo futuro está aún en el aire porque quiere una mejora de contrato. Cerrada la primera incorporación, el club trabaja en reforzar otras demarcaciones en las que la actual plantilla está menos compensada. Se sondea el mercado en busca de un lateral derecho, un central, uno o dos centrocampistas y un delantero.

Estas son las cuatro posiciones que el Real Madrid quiere reforzar pero las contrataciones estarán inevitablemente condicionadas por las salidas o renovaciones de los que acaban contrato en junio. En las oficinas de Valdebebas se manejan para cubrir estas demarcaciones varios nombres como Foyth (Villarreal), Gvardiol (Leipzig), Adeyemi (Dortmund), Nkunku (Dortmund) o Rafael Leao (Milan). Y por supuesto Bellingham, llamado a ser la gran estrella del nuevo proyecto blanco.

Los que acaban en junio

De los siete jugadores que acaban contrato en junio no seguirán todos. Mariano no renovará, mientras que Kroos sigue sin dar señales de vida al Real Madrid. Con Modric y Benzema existe un principio de acuerdo para que prolonguen sus contratos, aunque habrá que ver cómo se toma el croata su nuevo rol de jugador no intocable para Ancelotti.

Las dudas surgen con las renovaciones de los tres internacionales españoles. El Real Madrid tiene claro que quiere que sigan Nacho, Ceballos y Asensio, pero también asumen que cualquiera de ellos podría aceptar una oferta que mejorara sus actuales condiciones económicas o un equipo que les ofreciera más minutos. Los tres tienen ofertas y los tres, incluido Ceballos, quieren seguir de blanco. Si continúan, serían otros tres refuerzos para Ancelotti.

Los transferibles

Además de los siete jugadores que terminan contrato con el Real Madrid en junio, el club blanco pretende dar salida a uno o varios de los futbolistas que no cuentan para Ancelotti: Odriozola, Vallejo y, sobre todo, Hazard. El caso del belga, que tiene la segunda ficha más elevada de la plantilla sólo por detrás de Benzema, se ha convertido en un problema para Ancelotti, que no cuenta en absoluto con él, y para el club, que pretende desprenderse de un jugador que se ha convertido en un lastre. Hazard asume que tiene que irse del Madrid para reconducir su carrera, el problema es que no tiene ninguna oferta encima de la mesa.