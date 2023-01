El Real Madrid acelera por Fran García

El Real Madrid lleva tiempo teniendo claro que Fran García tenía que regresar el próximo verano a la disciplina blanca. Lo único que ha acelerado el proceso en las últimas horas ha sido el fuerte interés del Bayer Leverkusen y de otros clubes europeos, lo que ha llevado a la entidad madridista a dar un paso al frente para asegurarse el futuro del joven canterano. De esta forma, en las oficinas de Valdebebas se trabaja para acortar los tiempos y pagar los cinco millones de euros de recompra al Rayo Vallecano antes de que finalice el mercado de invierno. Por lo tanto, el lateral izquierdo volvería a ser jugador madridista a todos los efectos, aunque seguiría cedido hasta final de temporada en el Rayo Vallecano.

Aunque al jugador no le desagradaron estos intereses, siempre ha tenido claro que la prioridad era el Real Madrid. Club donde se formó y donde siempre ha soñado con regresar. Por ello, dio orden a su representante, Ginés Carvajal, que siempre priorizase el interés madridista. Además, también quiere terminar la temporada en el Rayo Vallecano, club que le ha dado la oportunidad de jugar en la élite y donde se siente tremendamente a gusto.

Con esta situación, lo único que cambia respecto a la información revelada por OKDIARIO el pasado 4 de enero, es que el Real Madrid está cerca de ejercer la cláusula de recompra este mismo mercado de invierno. Así se asegura tener a un jugador que reforzaría la banda izquierda, donde en estos momentos sólo está Mendy, y que alimentaría el cupo de jugadores españoles y canteranos, requisito que todos los clubes deben cumplir. Hay que recordar que los blancos deben tener inscritos ocho jugadores formados en canteras nacionales y de esos, cuatro en la del equipo en cuestión. Fran lo cumple todo.

Por lo tanto, el plan que va a ejecutar el Real Madrid es que Fran García vuelva y luego se decida qué hacen con un jugador que no para de crecer en el Rayo Vallecano. Si convence a Ancelotti, algo que en estos momentos parece claro, porque al entrenador italiano le gusta mucho, se quedará para reforzar un costado zurdo que es la única posición de la plantilla que no está doblada, ya que sólo está Mendy. Si, por el contrario, se decide no contar con él, saldría por un valor superior a la inversión de cinco millones. Por lo tanto, el negocio siempre va a ser redondo para los madridistas, aunque actualmente pesa más la opción de que la próxima temporada tenga una ficha.

El propio Carlo Ancelotti aseguró en la rueda de prensa previa al derbi de Copa del Rey que Real Madrid y Atlético disputarán en unas horas en el estadio Santiago Bernabéu, que observarán a Fran García hasta final de temporada. De esta forma, el italiano, sin decirlo, acabó con la posibilidad de que saliese a otro equipo y dejó claro que es un futbolista que interesa y mucho. Además, su compañero Mario Suárez ha utilizado el famoso «se queda» que ya usó Piqué en su día con Neymar en una foto junto al canterano madridista. El culebrón está cerca de resolverse.