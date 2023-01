El interés del Barcelona no cambia los planes del Madrid con Asensio ni Ceballos

El Real Madrid no cambiará su hoja de ruta con las renovaciones de Marco Asensio y Dani Ceballos por mucho que el Barcelona haya contactado con ellos. El club blanco ni se inmuta por la intromisión azulgrana, que ya intentó sin éxito torpedear el fichaje de Endrick. «El Barça ya no sabe qué hacer», aseguran en la cúpula de Valdebebas.

El pasado 13 de septiembre Eduardo Inda adelantaba el interés del Barcelona en Marco Asensio, que termina contrato con el Real Madrid el próximo 30 de junio y que desde el pasado 1 de enero es libre no ya para hablar o negociar, sino incluso para comprometerse con cualquier club del mundo. Su continuidad en el club blanco, casi descartada la pasada campaña, hoy ya no es imposible. Difícil sí, pero no imposible.

El propio Marco Asensio aseguraba el pasado jueves tras el partido de Copa ante el Villarreal en La Cerámica que su prioridad sigue siendo retirarse en el Real Madrid. «A mí me gustaría renovar y seguir muchos años, pero no depende sólo de mí. Para mí lo importante es ser deportivamente feliz y espero que sea en el Madrid», dijo el jugador mallorquín.

Ceballos, más fuera que dentro

El caso de Dani Ceballos es más complicado. Precisamente hasta el partido ante el Villarreal su futuro en el Real Madrid no era blanco sino negro. Iba a concluir su contrato y quedar libre en junio. No había tenido noticias del club blanco para sentarse a negociar porque su rendimiento en el equipo distaba mucho de ser el esperado cuando llegó como la gran estrella de la selección sub-21 y uno de los jugadores con mayor futuro de la Liga.

Este lunes Eduardo Inda adelantó en El Chiringuito que el Barcelona había contactado con Dani Ceballos, un jugador muy del gusto de Xavi Hernández. Para el club azulgrana, sumido en una enorme crisis deportiva, sería un pelotazo de fichaje no ya por venir del Real Madrid, sino por ser un futbolista que por edad y llegar a coste cero supondría una operación sin riesgo para el club de Laporta.