Esperando a Kroos

El Real Madrid espera que en las próximas semanas Toni Kroos decida su futuro. El alemán aseguró en rueda de prensa que en el mes de febrero sabría si quiere seguir jugando al fútbol o, por el contrario, colgar las botas. Desde el Santiago Bernabéu observan con atención al germano, que es sumamente hermético y que deja pocas pistas sobre qué hará.

La realidad es que en el Real Madrid no tienen ni idea de lo que hará el alemán. «Es tan especial que es imposible saber qué le pasa por la cabeza», aseguran desde la cúpula madridista. Las sensaciones son cambiantes, aunque todavía son más lo que creen que optará por una retirada. No obstante, hasta que no se pronuncie no se sabrá a ciencia cierta qué sucederá con el mediocentro.

Kroos termina contrato el próximo 30 de junio y en el Real Madrid tiene que saber qué va a hacer para plantearle una renovación. Una ampliación de contrato que sería de un año y no vendría acompañada de una mejora salarial. En el club, como sucede con Benzema y Modric, quieren que un jugador de leyenda como el germano deje de vestir la camiseta blanca cuando él quiera.

Lo que sí sabe el Real Madrid es que si Kroos opta por no renovar se retirará. El alemán ha manifestado públicamente que colgará las botas vistiendo la camiseta del 14 veces campeón de Europa. «Lo que siempre he dicho y no ha cambiado es que no voy a ir a ningún lado, no voy a cambiar de club, me voy a retirar en el Real Madrid, pero no sé cuando», aseguró en la rueda de prensa previa al duelo de Champions contra el Celtic.

El Real Madrid no para

El Real Madrid ha acelerado de manera notable su interés por Bellingham. El inglés es el gran objetivo. Si bien es cierto que llevan tiempo siguiéndole, durante el Mundial el club blanco tomó la decisión de que el fichaje del centrocampista inglés tenía que ser una prioridad.

En estos momentos no hay otra opción encima de la mesa, por lo que la entidad presidida por Florentino Pérez echará el resto en las próximas semanas para intentar asegurarse su llegada de cara a la temporada que viene. En Valdebebas le ven como el relevo de Kroos y, haga lo que haga el alemán, es el principal objetivo. El británico es el hombre elegido para terminar de apuntalar el centro del campo madridista tras los fichajes de Tchouaméni y Camavinga.