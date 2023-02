Plan especial para Benzema

Karim Benzema y el Real Madrid tienen un plan especial para que el actual Balón de Oro sea determinante en el tramo final de la temporada. Tras una primera parte complicada, donde las lesiones no le dejaron rendir como se esperaba, en esta segunda mitad tiene que volver a ser un jugador determinante para que los hombres de Carlo Ancelotti puedan optar a título. Y para ello, el francés y el club están trazando una estrategia donde se medirán al milímetro los esfuerzos del capitán. Y el primer día donde descansará apunta a ser en El Sadar.

Benzema está bien. Aunque acabó el último partido algo renqueante, no hay que lamentar males mayores. El jueves se trató en el interior de las instalaciones junto a otros compañeros. Tras superar la última lesión que sufrió en el cuádriceps de la pierna derecha en el duelo que enfrentó a Real Madrid y Valencia en el estadio Santiago Bernabéu, Karim jugó 62 minutos ante el Al-Hilal en la final del Mundial de Clubes y 78′ ante el Elche en Liga. Dos duelos que le permitieron recuperar ritmo competitivo y afinar su puntería, ya que hizo tres goles. Pero ahora llega el momento de descansar y dosificar esfuerzos con la mente puesta en Anfield, donde tiene que marcar la diferencia.

Por ello, la idea es que Benzema no parta de inicio ante Osasuna. De hecho, no se descarta que se quede en Valdebebas descansando, pero, en principio, la idea es que viaje y sea suplente. Ancelotti recupera a Vinicius, que fue baja ante el Elche por sanción, por lo que el ataque en El Sadar podría ser el formado por Asensio, el brasileño y Rodrygo, que haría de Karim.

Lo que no quiere ni Benzema ni Ancelotti son nuevas recaídas. Antes del Mundial, cuando se lesionó frente al Celtic en Champions, regresó jugándolo todo y el resultado fue una sucesión de molestias musculares que no le permitieron rendir en plenitud. Esto es justo lo que no quieren que se repita desde Valdebebas, donde están mimando a Karim.