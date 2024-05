La petición de la madre de Toni Kroos que el jugador no ha podido cumplir

Toni Kroos no renueva con el Real Madrid y dejará el fútbol después de la Eurocopa. El centrocampista anunció en un emotivo comunicado que pondrá punto y final a su carrera como futbolista este verano. Este sábado disputará contra el Real Betis su último partido con la camiseta blanca en el Bernabéu y la final de la Champions de Wembley será su ultimo duelo como madridista. El alemán no pudo cumplir la petición de su madre, que en su día animó a renovar para cumplir los sueños de su hijo pequeño.

Mientras Toni Kroos meditaba seguir una año más en el Real Madrid, su madre quiso mandar un mensaje al futbolista para animarlo a jugar una temporada más en el Bernabéu. Así lo aseguró Birgit Kämmer en directo en el podcast (infach mal Luppen) que el jugador dirige junto a su hermano Félix desde hace años y que ha sido el medio utilizado para mandar el emotivo mensaje de despedida a los aficionados del Real Madrid.

«Si renueva hará felices a su entrenador, compañeros y a Leon (su hijo), como a muchos otros. Pero debe ser feliz, así que él decide. Sea lo que sea, nosotros lo aceptaremos, eso es todo. Deseo que acabe como él quiera desde el fondo de su corazón», dijo la madre de Kroos sobre la renovación con el Real Madrid cuando todo hacía indicar que ampliaría su vínculo con el club blanco.

Finalmente, Toni Kroos no ha podido cumplir el deseo de su madre y finalmente ha decidido no renovar su contrato con el Real Madrid y dejar el fútbol a final de temporada. El alemán se despedirá del Bernabéu en el partido del sábado ante el Real Betis y jugará su último partido con la camiseta blanca en la final de la Champions League. Después jugará la Eurocopa con Alemania y pondrá punto y final a una carrera de vino y rosas en el fútbol.

Toni Kroos y la promesa con su madre

Toni Kroos soltó la bomba en la mañana del martes 21 de mayo. Después de meses de dudas sobre una renovación que parecía cantada tras la clasificación para la final de la Champions, Toni Kroos ha anunciado su retirada por sorpresa con un emotivo mensaje publicado en su podcast que después ha reproducido en sus perfiles oficiales.

«17 de julio de 2014, el día de mi presentación en el Real Madrid, el día que cambió mi vida. Mi vida como futbolista, pero sobre todo como persona. Fue el comienzo de una nueva vida en el Club más grande del mundo. Hoy, después de 10 años, al final de la temporada, esta vida llega a su fin. Nunca olvidaré esta década tan apasionante exitosa! Me gustaría agradecer muy especialmente al presidente Florentino Pérez, al Club y a todos los que me recibieron con el corazón abierto y confiaron en mí. Pero sobre todo quiero agradeceros, queridos madridistas, vuestro cariño y vuestro apoyo desde el primer día hasta el último», comienza diciendo en un bonito comunicado en el que da las gracias a todos los aficionados a los que emplaza para la final de Wembley en el que el club puede conquistar la Decimoquinta Copa de Europa.

Posteriormente, el Real Madrid ha emitido un comunicado oficial a través de su página web en el que el club blanco ha querido «expresar su agradecimiento y su cariño a Toni Kroos, un jugador que ya forma parte de la historia del Real Madrid y que es una de las grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial». El portal oficial del club blanco también quiso expresar unas palabras de Florentino Pérez en las que el presidente del club dejaba claro que «Toni Kroos es uno de los grandes jugadores de la historia del Real Madrid y que este club es y será siempre su casa».

El comunicado de Kroos

