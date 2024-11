Pedro Porro: «Es un orgullo que el Real Madrid se pueda fijar en mí»

Calma y tranquilidad en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde la selección española está concentrada para disputar los dos últimos partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones. El comentario más generalizado en el día de atención a medios es «¡qué frío hace! Y tanto que lo hace. El cielo gris y la lluvia recuerdan más a Inglaterra que Madrid, algo que no se le hace raro a nuestro protagonista.

OKDIARIO habla con Pedro Porro (Don Benito, 1999), que ha dejado por unos días Londres, donde juega defendiendo la camiseta del Tottenham, para poner rumbo a Las Rozas. El extremeño poco a poco está encontrado su sitio tanto con la selección española como en su club, aunque en ningún momento esconde que le gustaría regresar a España. «En Inglaterra no se vive mal, pero la comida y el clima…», asegura. Relajado y con una sonrisa, habla de todo, incluso del posible interés del Real Madrid.

Pregunta: ¿Cómo están siendo las primeras horas de concentración?

Respuesta: Estoy muy feliz de poder estar aquí con esta familia y con muchas ganas de preparar los partidos que vienen.

P: Ahora llegan dos partidos muy importantes contra Dinamarca y Suiza.

R: Es un partido muy importante. Queremos ser primeros de grupo y ganar. Vamos a por ello.

P: Por fin se ha asentado con España.

R: Sí. Estoy muy contento de tener esa oportunidad de nuevo. Puedo seguir disfrutando de la Selección y estoy centrado en lo que tengo que hacer.

P: ¿Sintió que le costó más de la cuenta adaptarse a la Selección?

R: Sí. Jugamos muy diferentes a los clubes y lo que pedía Luis era distinto. No es un error seguir creciendo. El fútbol es así. Ahora hay que estar más preparado y estoy muy contento.

P: ¿Cuál es la diferencia entre los clubes y España?

R: Juegas muy diferente a la Premier. Luis no me dijo nada, pero es distinto a la hora de defender con cuatro. Ahora defiendo mucho mejor y creo que por eso el míster sabe que estoy mejor.

P: Además, De la Fuente le conoce perfectamente.

R: Es muy importante eso. Me conoce de las categorías inferiores y eso me ayuda.

P: En la anterior convocatoria estuvo la polémica del contrato de De la Fuente. Muchos de sus compañeros se pronunciaron diciendo que merecía una mejora. Luis se lo ha ganado, ¿no?

R: Yo diría que sí. No es un tema para mí, pero Luis se lo merece.

P: En octubre hablaba de que ha mejorado mucho defensivamente.

R: He mejorado todo. Me llegan muchas críticas de Inglaterra, pero eso es parte del fútbol. Se pierden dos partidos y te señalan. He mejorado mucho en ese aspecto y estoy mucho más maduro. Me han ayudado mucho, ya que no se puede olvidar que era extremo.

P: ¿Son muy duros en Inglaterra?

R: No sé como es la prensa en España, pero allí sí que lo son.

P: ¿Es complicado ocupar el puesto de Carvajal?

R: No sólo Carvajal, sino que también Jesús. Es duro. Tienen un legado muy importante, pero desgraciadamente, ya que ha sido por una lesión, me ha llegado esa oportunidad y tengo que tratar de aprovecharla.

P: ¿Se nota mucho la ausencia de Carvajal en el vestuario?

R: Esos jugadores te dan mucho dentro del vestuario. Con Dani lo poco que he podido compartir ya se notaba. Veo la Liga y los partidos del Real Madrid y es importante.

P: Con el Tottenham esta temporada ha jugado todo en la Premier.

R: Te critica porque miran lo que has fallado en el último partido, pero no ven la adaptación y una vida que no es fácil. Ahora me siento más respaldado. Para un lateral derecho los números que llevo no son normales, pero si quieren criticar por otras cosas que lo hagan. Yo voy a seguir centrado en mi trabajo

P: ¿Cómo es la vida en Inglaterra?

R: Es una buena vida. Ya estoy más adaptado, aunque fue difícil. El clima, la comida, el horario, pero te intentas adaptar.

P: Habla especialmente del clima.

R: El clima y la comida. Cada vez que vengo aquí es espectacular, pero no tiene nada que ver.

P: A sus 25 años y tras tantas aventuras, ya va siendo hora de regresar a España, ¿no?

R: Últimamente, me dicen mucho que si me gustaría regresar a España. Obviamente que me gustaría regresar, pero ahora estoy centrado en mi club, donde tengo contrato hasta 2028. El que me quiera tiene que pagar.

P: Se le vincula siempre con el Real Madrid.

R: Para cualquier futbolista es un orgullo que hablen bien de él, pero ha salido mi nombre y el de otros. Si me centro en los rumores no juego al fútbol. Ahora tengo que estar centrado en España y en el Tottenham.

P: ¿Nunca se ha puesto nadie del Real Madrid en contacto con usted?

R: Si te soy sincero, no lo sé. No pregunto. Tenemos muchos partidos, llega la Selección y hay que estar centrado.

P: Pero si llegase sería complicado decir que «no» al Real Madrid, ¿no?

R: A todo el del mundo si le haces esa pregunta te va a mentir. Obviamente, es un orgullo que pueda venir el Real Madrid.

P: Cambiando de tema, fue un orgullo para todos los españoles el Balón de Oro de Rodrigo.

R: Para nosotros y para España es excepcional. Me alegro mucho por Rodri.

P: Pero estando un lateral derecho como Carvajal en la terna, reivindicando su posición, también hubiese estado bien que lo ganase Dani, ¿no?

R: Me hubiese hecho muy feliz porque Dani es un referente para mí.

P: Por último, quería preguntarle por el calendario y las lesiones. Son muchas, ¿no?

R: Es un deporte arriesgado, cada tres días te tienes que cuidar, pero eso ya no depende de ti. Gracias a Dios no me ha pasado, pero todos los que se han lesionado de gravedad sólo les puedo mandar un abrazo. No es que no miren en nosotros, pero en Inglaterra tenemos cuatro torneos. Hay que jugar cada tres días. Si un jugador no está preparado se va a romper.