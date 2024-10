Los pecados del Real Madrid

El Real Madrid tiene un problema. Los blancos tocaron fondo en el Pierre-Mauroy de Lille. Un partido que Ancelotti y su cuerpo técnico esperan que sea un antes y un después. Lo que más preocupó tras el encuentro fueron las sensaciones mostradas. Y es que, el vigente campeón de Europa firmó uno de los peores partidos que se le recuerdan en los últimos tiempos, por no decir el peor.

El Real Madrid está pagando los pecados de una planificación que no hay que señalar directamente, pero que sí se debe poner en duda por tres aspectos que están penalizando a los blancos en este principio de temporada. Si bien es cierto que no hay nadie como Kroos y que la lesión de Camavinga fue un contratiempo demasiado grande, pero también se debe reconocer que hay decisiones difícilmente de comprender.

La primera, la de no fichar un central tras la marcha de Nacho. El Real Madrid quiso hacerse con el fichaje de Leny Yoro, pero pagó menos y el Lille se lo prefirió vender al Manchester United. Respetable por ambas partes. Lo que deja más dudas es lo que llevó a los blancos a quedarse con dos centrales con los que confían, como son Rüdiger y Militao, Alaba, que en estos momentos es una incógnita, Vallejo, que está en el ostracismo más absoluto, y Jacobo Ramón, canterano. Joan Martínez se lesionó de gravedad. Una decisión que puede terminar penalizando a los blancos, que tienen a Tchoauméni como emergencia.

En el centro del campo también hay pecados. Nadie debe buscar un Kroos porque no hay otro Kroos. No tiene sentido hacer ese tipo de esfuerzos, ya que no lo van a encontrar. Pero lo que sí deja más dudas es el motivo que llevó a los blancos a no intentar, por lo menos, hacer un fichaje que reforzase una medular llena de físico, pero algo escasa de talento.

No hay otro Joselu

Por último, el ataque se reforzó con Endrick, un joven con gol y que está llamado a marcar época, pero al que todavía le queda mucho por aprender, algo normal. La baja de Joselu, un jugador con experiencia y capital el curso pasado, la echarán de menos los blancos a lo largo de la temporada.

En conclusión, en Valdebebas están seguros de que esta temporada el Real Madrid tiene mejor equipo. Algo que ha reconocido Ancelotti públicamente. Lo que también es evidente es que el equipo, por el momento, es peor. Los de Ancelotti están acometiendo una transformación que llevará su tiempo y que obligará al italiano y a su cuerpo técnico a remangarse. Eso sí, con el compromiso de todos los jugadores.