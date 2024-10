Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras la derrota del Real Madrid frente Lille. Los blancos se mostraron tremendamente impotentes ante un conjunto galo al que le valió con transformar un penalti por mano de Camavinga en el tramo final de la primera mitad para doblegar al vigente campeón de Europa. Mal encuentro de los madridistas para el que el italiano buscó la siguiente respuesta.

«Ha pasado lo que por suerte no pasa muchas veces, que es que el rival ha jugado mejor que tú y ha merecido ganar. Nos ha costado. Podríamos haber empatado, pero no era merecido. Hay que aprender lo que tenemos que mejorar», explicó el italiano.

Ancelotti no quiso hablar de una mala actitud del equipo: «Es difícil de evaluar el partido de hoy. Hemos estado mal con balón, nos ha costado las transiciones y tenemos que mirar las cosas con mente fría. No hay que tirar todo por la borda, pero hay que mejorar».

«Mi sensación es que nos ha costado generar y crear. Ha sido una posesión lenta y con pocas ideas. Tenemos delanteros que necesitan jugar de una manera más vertical de lo normal», explicó. Además, comentó lo que más le preocupa: «La tristeza llega por la sensación del equipo, ya que los partidos se pueden perder. Tenemos todos los recursos para hacerlo mejor, pero esto es lo que más me preocupa».

«Yo creo que no es importante eso. No ha sido una buena noche y no se deben buscar excusas», comentó sobre el cansancio del equipo. «No es suficiente hablar del tema para arreglarlo. Hay una dinámica que mejorar. El equipo estaba mejorando y este partido es una vuelta atrás. Hay que seguir animados, peleando y luchando», continuó.

Sobre si hay impaciencia por ver: «La crítica por el partido de hoy es justa, correcta y tenemos que aceptarla. No hemos mostrado una buena versión». Para finalizar, respondió si ha llegado el momento de poner punto final a esa luna de miel en la que estaba instalado en los últimos meses: «La última derrota cuando perdimos el derbi fue un toque de atención fantástico para empezar a remontar. Ojalá pueda ser esto otro gran toque de atención».