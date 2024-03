Owen se declara fan de Arda Güler y pide la jubilación de dos leyendas del Madrid

El ex delantero inglés del Real Madrid, Michael Owen, ha analizado la actualidad del equipo blanco y también ha querido recordar su etapa en el club, en la que formó parte de los llamados ‘Galácticos’ junto a nombres como Figo, Ronaldo, Zidane, Raúl, Roberto Carlos o Beckham. Sin duda, uno de los nombres que sobresalen estos días en el club de Concha Espina es el de Arda Güler. El turco consiguió estrenarse como goleador en el Real Madrid ante el Celta lo que parece que haya cambiado su situación en el club ganándose más minutos en próximos choques.

Durante las últimas semanas había trascendido un supuesto enfado del joven futbolista con Carlo Ancelotti debido a la falta de oportunidades a pesar de que el técnico italiano sea un experto en la gestión del grupo y también de cada situación individual. Sin embargo, Owen le resta importancia a este hecho. «Es normal cuando eres joven», afirmó, además, teniendo en cuenta las lesiones que ha sufrido el joven talento desde que fichó por el Real Madrid.

La leyenda del Liverpool aconsejó a Arda Güler esperar su oportunidad en el equipo blanco y no salir cedido a otro conjunto. «Puedes jugar cada semana en un equipo menor o puedes entrenar, aprender y jugar con alguno de los mejores jugadores. Esa es una experiencia invaluable», ha apuntado el Balón de Oro del 2001. Además, aunque en este momento parece haber ‘overbooking’ en el centro del campo madridista, esta situación es probable que cambie en no mucho tiempo. Owen prefiere mirar al futuro. «Modric y Kroos no van a durar para siempre, por lo que va a haber una verdadera oportunidad en el Real Madrid en el futuro para estos jóvenes centrocampistas. Van a existir oportunidades de tener una larga carrera allí», ha analizado el ex delantero.

El inglés, en una entrevista concedida a AS USA, ha querido comparar la situación de Güler con la de Phil Foden, ahora jugador esencial para Pep Guardiola en el Manchester City, pero que estuvo varias temporadas esperando su turno en el banquillo. «En Inglaterra, en su equipo, los números de Foden son bastante bajos considerando que tiene 23 años y que no ha sufrido ninguna lesión de gravedad. Guardiola ha decidido llevarlo así y lo tuvo fuera durante mucho tiempo».

En este punto, Owen ha querido poner en valor la figura de Ancelotti a pesar de la presión que llega desde Turquía donde el fútbol es considerado casi una religión y cuenta con millones de seguidores. «Está en buenas manos. Alguien como Carlo Ancelotti está muy bien preparado para manejar una situación así», ha reconocido el ahora comentarista.

Owen y su etapa como ‘Galáctico’

El inglés también se ha referido a su época en el Real Madrid donde coincidió con todas las grandes estrellas del universo fútbol. «Encontré un equipo agradable con jugadores de primera clase. El idioma fue un obstáculo al principio pero Míchel Salgado, Figo, Pavón, Raúl Bravo y Ronaldo hablaban inglés y eso me ayudó en muchos aspectos. Fueron muy acogedores», recuerda Owen.

«Mucha gente asume que porque tienes muchos nombres grandes y estrellas no es un vestuario amigable pero fue excelente. Los brasileños y Figo me ayudaron mucho y además también contaba con Beckham y Woodgate. Había mucha gente con la que podía mantener una conversación. Era un buen vestuario del que formar parte», ha aclarado Owen.