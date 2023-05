Otra ITV para Benzema

Fue la noticia de la mañana previa al partido, la no convocatoria de Karim Benzema para el duelo que enfrentará a Real Sociedad y Real Madrid en el Reale Arena. Aparentemente, el francés se entrenó con absoluta normalidad el pasado lunes, pero Ancelotti ya avisó en rueda de prensa que estaba algo fatigado. Por este motivo, y algún jugador que también andaba algo tocado, los blancos decidieron no dar a conocer la convocatoria hasta el día del partido, cuando habitualmente se suele conocer poco después de que Ancelotti comparezca ante los medios de comunicación en el día previa al encuentro.

Benzema no entró en la convocatoria porque no es el momento de arriesgar lo más mínimo con nadie. El capitán, que el pasado fin de semana hizo tres goles al Almería, sentía una leve fatiga, suficiente para no viajar a San Sebastián a jugar un partido donde su única meta era seguir recortando la diferencia goleadora con Robert Lewandowski para ser el máximo goleador de la Liga.

Benzema no está lesionado y no debe saltar ninguna alarma sobre su estado físico. El capitán acudió en la mañana del martes a Valdebebas para ponerse en manos de los preparadores físicos del club blanco y hacer una puesta a punto antes de la final de la Copa del Rey y de las semifinales de la Champions contra el Manchester City. El objetivo es que llegue a tope a ambos compromisos.

El rendimiento goleador de Benzema tras el Mundial está siendo espectacular. El francés ha sumado 23 goles en los 25 partidos que ha disputado. Antes de Qatar, Karim había hecho seis dianas en 12 encuentros. Los números los ha mejorado notablemente. Ahora, quiere seguir agrandado sus números ante Osasuna en la final de la Copa del Rey y frente al Manchester City en el doble enfrentamiento de las semifinales de la Champions.