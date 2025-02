Osasuna – Real Madrid: en El Sadar no valen despistes

El Real Madrid se enfrentará a Osasuna a las 16:15 horas en un partido al que se le puede aplicar la categoría de duelo trampa. El madridismo vive instalado en la emoción que supuso ganar al Manchester City el pasado martes en la ida del playoff de la Champions, pero deben centrarse en la Liga, donde se han quedado o les han dejado, que cada uno lo interprete como quiera, sin margen de error.

El Real Madrid no fue capaz ni de ganar al Espanyol en Cornellà, donde perdió en un partido marcado por la polémica, y no pudo pasar del empate contra el Atlético de Madrid, en un derbi en el que le pitaron un penalti más que cuestionable. Dos encuentros donde se puede decir que fue gravemente perjudicado, pero lo más relevante es que han perdido todo el colchón que tenían en la clasificación. Casi sin darse cuenta, han visto cómo los rojiblancos han pasado de estar a cuatro puntos a uno y el Barcelona de siete a dos. Por lo tanto, todo lo que no sea ganar frente a Osasuna pondrá en riesgo el liderato.

Ancelotti y sus jugadores saben perfectamente la situación que viven. Saben lo que viene en el horizonte, que no es otra cosa que la vuelta de la Champions contra el Manchester City, pero al mismo tiempo tienen claro que deben volver a sumar de tres en tres en la Liga con urgencia. Fallar ya está prohibido para los madridistas.

Rotaciones controladas

Por ello, Ancelotti, a pesar de lo que viene por delante, tiene claro que en El Sadar hará rotaciones, sí, pero de manera controlada. No cambiará el equipo en su totalidad, en primer lugar porque tiene lo que tiene. Pero, además, porque sabe que debe sacar un equipo competitivo para no fallar ante Osasuna.

Por lo tanto, la defensa apunta a ser la misma que frente al Manchester City, salvo por la entrada de Fran García en lugar de Mendy. Valverde seguirá siendo lateral derecho. En el centro del campo, Modric apunta a titular, siendo la única variante. Mientras que arriba, solo Brahim podría dar descanso a alguna pieza del tridente, aunque parece poco probable que esto suceda.

El Sadar quiere Europa

Osasuna se prepara para una de las citas más esperadas del año en Pamplona ante un rival al que no vence en su estadio desde hace 14 años, aunque el duelo ante el Real Madrid siempre crea expectación pese a las pocas alegrías que el equipo concede a su afición frente a los blancos.

La última victoria ante el Real Madrid en El Sadar data del 30 de enero de 2011, con el solitario tanto de Camuñas, que dio los tres puntos a los locales. Desde entonces, seis derrotas y tres empates en la capital navarra.

El empate en Mallorca del lunes permitió rascar un punto en el tiempo añadido para no volver a caer en la oscuridad de la derrota. Una semana antes, el equipo logró cortar la racha de nueve jornadas seguidas sin sumar los tres puntos.

El 2-1 ante la Real Sociedad dio confianza a un grupo de futbolistas capaces de vencer a un rival que cuatro días después se deshizo de los rojillos en los cuartos de Copa del Rey. Como último antecedente ante un grande, Osasuna mantiene muy presente el 4-2 contra el Barcelona en septiembre, en el que fueron un vendaval para sorprender a los azulgranas, con Budimir y Bryan como figuras que sobresalieron por encima del resto.

El menudo extremo será mañana titular con el objetivo de desequilibrar en la banda ante una defensa merengue en horas bajas. Se trata del factor diferencial dentro de un equipo muy reconocible, con 11 futbolistas inamovibles para Vicente Moreno.

La sanción por acumulación de tarjetas Boyomo abre la puerta a Jorge Herrando. Osasuna es noveno con 31 puntos, los mismos que el Mallorca, Girona y Real Sociedad. Seguir la estela de un Rayo Vallecano que es sexto y que el domingo juega contra el Barcelona, es la idea para llegar con opciones europeas a las últimas jornadas del campeonato.

Osasuna – Real Madrid: posibles onces