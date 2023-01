Once oficial del Real Madrid contra el Valencia: Modric es suplente y Ancelotti apuesta por Lucas, Nacho y Camavinga

El once oficial del Real Madrid para la semifinal de la Supercopa de España que mide a los blancos con el Valencia en el estadio Rey Fahd de Riad tiene como grandes novedades la presencia de Lucas Vázquez en el lateral derecho, Nacho Fernández en el izquierdo y Camavinga en el centro del campo. Modric descansa. Finalmente, Mendy, que no se entrenó en la sesión previa por una sobrecarga en el sóleo, no será de la partida. Dani Carvajal tampoco es titular. Además, hay que recordar que no viajaron por lesión Tchouaméni y Alaba.

Este es el once oficial del Real Madrid para el duelo que medirá al Valencia en las semifinales de la Supercopa de España: Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Rüdiger, Nacho; Kroos, Valverde, Camavinga; Rodrygo, Vinicius y Benzema.

El Real Madrid vuelve a jugar la Supercopa de España y, en esta ocasión, defiende título. Hay que recordar que la pasada temporada vencieron al Athletic en la final para levantar el trofeo. Los blancos, que acude a esta cita como vigente campeón de Liga, se medirán al Valencia, subcampeón de la Copa del Rey, en semifinales, mientras que si ganan jugarán la gran final contra el vencedor de la eliminatoria que enfrentará a Barcelona, subcampeón de la pasada Liga, y Betis, campeón de la Copa del Rey.