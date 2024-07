Oficial: la presentación de Endrick será el sábado 27 de julio en el Santiago Bernabéu

Endrick también tendrá su presentación en el Santiago Bernabéu. El futbolista brasileño, que este domingo cumplirá la mayoría de edad (18 años), será presentado en el estadio madridista el próximo sábado 27 de julio a las 12:00 horas. Así lo ha confirmado el Real Madrid, que llevará a cabo con Endrick el guion que se estableció con Mbappé, aunque no se espera la misma expectación.

Antes de esa presentación a la que podrán acudir todos los aficionados del Real Madrid, Florentino Pérez recibirá a Endrick en la Ciudad Real Madrid para el acto protocolario de la firma que vincula al jugador brasileño con el club blanco las próximas seis temporadas.

El fichaje de Endrick lo ató el Real Madrid hace ya muchos meses, pero su incorporación a la plantilla y, por tanto, su presentación oficial, se realiza este verano porque es cuando el brasileño cumple los 18 años. La mejor forma de celebrarlos será poniéndose la camiseta del Real Madrid por primera vez, un sueño cumplido.

Si bien no se espera un acontecimiento del calibre de la presentación de Kylian Mbappé en el Santiago Bernabéu, la bienvenida a Endrick tendrá un número importante de socios, abonados y aficionados del Real Madrid dispuestos a recibir al internacional brasileño en las gradas del coliseo blanco. El coliseo madridista se abrirá para todos los aficionados que quieran acudir a esta presentación.

El sueño cumplido de Endrick

Endrick será una de las grandes figuras del Real Madrid la próxima temporada. El joven jugador brasileño, que viene de jugar la Copa América (eliminado en cuartos de final), afrontará en Madrid un reto tan exigente como ilusionante.

Para ello, Endrick ha tenido que hacer varias promesas y sacrificios, sobre todo en el plano personal, con una familia humilde que trabajó mucho para que él triunfara. «Aunque fue difícil en ese momento, mis padres se aseguraron de que fuera feliz. Estaban luchando para darme lo mejor. Hoy simplemente les agradezco el esfuerzo que han realizado», contó el nuevo jugador del Real Madrid. Endrick desvela que «gracias a Dios cumplí mi promesa y pude ayudar a mi familia. ¡Ahora comemos lo que queremos!».

«Ya he estado en Madrid dos veces. Descubrí el estadio Santiago Bernabéu, pude conocer a Carlo Ancelotti y ver las caras de mis futuros compañeros»», cuenta Endrick, quien reconoció que «hablé con Camavinga y Tchouaméni» y «son geniales»: «Decirme a mí mismo que pronto estaré entrenando con ellos es maravilloso. No veo la hora de vivir en Madrid, de experimentar una nueva cultura, no veo la hora de comer jamón».

Endrick llevaba mucho tiempo esperando este momento y lleva meses elogiando al Real Madrid, su nuevo equipo, y con ganas de afrontar un nuevo reto que le convertirá en una figura mundial. Ahora ya sabe que se acerca su presentación y que en pocos días saltará por primera vez al Santiago Bernabéu con la camiseta del Real Madrid. Endrick ya sabe cómo es el estadio de su nuevo equipo porque jugó (y marcó gol) en el amistoso que Brasil jugó ante España en el mes de marzo.