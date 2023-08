La nueva vida de Modric

Luka Modric tomó la decisión este verano de decir «no» a los millones saudís para seguir una temporada más, posiblemente la última, jugando al máximo nivel en el Real Madrid y, por consiguiente, con Croacia. El ’10’ tuvo la oportunidad de hacer lo que han hecho otros muchos, como por ejemplo su ex compañero Benzema, y comenzar una nueva aventura en un fútbol en claro crecimiento que no deja de fichar y reforzarse. El club, además, no le hubiese puesto ninguna pega y le hubiese dejado tomar la decisión que él estimase oportuna. Finalmente, quiso seguir y ahora se encuentra con una nueva vida donde ya no tiene esa etiqueta de titular.

El Real Madrid ha jugado dos partidos oficiales esta temporada. El debut ante el Athletic en San Mamés y frente al Almería. Modric participó en ambos, pero siempre saliendo en la segunda mitad. Ancelotti ha dejado claro hasta el momento que esa transición, que siempre es complicado que sea dulce, ya es una realidad y se ha consumado. Valverde y Camavinga en este momento están por delante del croata y Kroos.

«No es una situación usual para él, no está jugando como de costumbre. Obviamente, no está contento, pero está muy bien. Aportará, no tiene problema. Para todos, yo incluido, es particular que Modric no juegue de inicio. Pero sumará como lo hizo en otras temporadas», aseguraba Ancelotti en la rueda de prensa previa al duelo contra el Celta, donde parece que tampoco partirá de inicio. El italiano ha reconocido el malestar de un jugador de leyenda que vive una realidad diferente.

Arabia, siempre atenta

Arabia Saudí, obviamente, no pierde de vista a Modric. Le quiso hace unos meses y se llevó el «no» del jugador. Ahora, con esta situación, el futbol saudí podría preparar un nuevo intento de seducirle. Tiempo tienen por delante, ya que su mercado cierra el 20 de septiembre.

No obstante, parece complicado que Modric se deje seducir si llegase una nueva ofensiva del fútbol saudí. Cuando Luka decidió renovar un año más con el Real Madrid, sabía que este escenario era posible. Por lo tanto, lo más probable es que se decante por seguir peleando, ya que tanto Ancelotti como él están seguros de que será importante a lo largo del curso.