Ancelotti: «Modric no está contento, es una situación inusual»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al duelo que enfrentará a Celta y Real Madrid en el estadio Municipal de Balaídos. Los blancos buscarán la tercera victoria consecutiva en este arranque liguero tras vencer al Athletic y al Almería. Los gallegos buscan la primera victoria de la temporada.

El partido

«Va a ser un partido especial para celebrar el centenario. Nosotros vamos con ilusión y con ganas de mantener la racha. El equipo está bien y el Celta ha jugado un buen partido contra la Real Sociedad».

Rubiales

«Es un tema muy delicado. Ha sido un comportamiento que no me ha gustado. El comportamiento de una persona no me afecta en mi vida personal. Tengo muy claro lo que tengo que hacer. Soy consciente de que tengo una responsabilidad social por ser entrenador del Real Madrid. No me centro en lo que hacen otros. Yo no entro en el tema de su dimisión. No sé si lo hará o no, tomará la decisión más adecuada».

La portería

«Sí, va a ser Kepa».

120 partidos

«Fue antes de la final de la Champions. Cumplir 120 partidos es un éxito. El equipo está bien. Veo una plantilla con calidad, motivada y mucha ilusión».

Situación de Modric

«Es una situación inusual para él. No está jugando habitualmente. No está contento, pero está muy bien. Puede jugar, no tiene problema, va a aportar y lo hará. Es una situación particular. Sumará esta temporada como lo ha hecho en otras».

Gabri Veiga y Arabia

«El fútbol en Arabia ofrece más dinero que el europeo. Es una realidad. Cada uno puede hacer lo que quiera. Los organismos internacionales del fútbol tienen que evaluar este tema y tomar decisiones para equilibrar el mercado».

Lanzador de penaltis

«Vinicius, Rodrygo y Valverde están entrenando. Modric está acostumbrado. En cada partido veremos quién es el mejor».

Adaptación de Bellingham

«No me ha sorprendido porque no era una posición de 10, es muy vertical. Su adaptación ha sido muy buena y es un jugador muy inteligente que se mueve sin balón».

El calendario

«Nuestra responsabilidad es decir lo que pensamos. Hay demasiados partidos y desgaste. Todo el mundo piensa en cortar el número de los partidos».

Fichaje

«Lo descarto al cien por cien».

Tchouaméni

«Estamos viendo al Tchouaméni de la primera parte de la temporada pasada. No hay nada nuevo en él. Está mostrando lo que enseñó el año pasado».

Semanas libres de partidos

«Puedes meter carga de trabajo intensa, por lo que es muy importante. Es algo inusual. Ahora no tenemos el tiempo para hacer eso, pero las piernas de los jugadores han mejorado mucho. Nos queda una semana así y haremos el mismo trabajo».

Vinicius y Rodrygo

«Rodrygo no tiene problema porque está acostumbrado a jugar de delantero centro. Vinicius se está adaptando muy bien. Ha tenido ocasiones, ha marcado un gol y no les estoy forzando a jugar por dentro. En una posición más por dentro es más fácil que tenga oportunidad, ya que puede marcar con un toque. Tiene que aprender a moverse en el centro del área. Va a ser más efectivo para nosotros».

Salidas

«La plantilla nuestra está cerrada y todos están cerrados en esta temporada. Alguien puede cambiar de idea, pero no tengo miedo».

Valverde

«El sistema ha cambiado su posición. Juega más atrás de lo normal. Esto le puede ayudar más. Ha entendido perfectamente que jugar a uno o dos toques no es su calidad, el puede conducir el balón».