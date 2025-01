Novedad en la Liga: el Real Madrid jugará en Pamplona a las 16:15 y no a las 21:00 horas

Horario totalmente novedoso para el Real Madrid en Liga. Javier Tebas al fin pone un partido del conjunto blanco como visitante que no sea a las nueve de la noche. El Real Madrid jugará ante Osasuna en Pamplona a las 16:15 horas y no a las 21:00, que era lo habitual esta temporada y que provocaba un gran cabreo en el equipo blanco. Es tan raro que el Real Madrid no juegue a domicilio a las 21:00 horas que este encuentro en El Sadar, que se disputará el sábado 15 de febrero, es el segundo que sale de ese horario en toda la temporada.

Este Osasuna-Real Madrid corresponde a la 24ª jornada de Liga y al equipo de Ancelotti le llegará entre la ida y la vuelta de los playoffs de la Champions… salvo que el próximo miércoles logre clasificarse de forma directa para los octavos. Para ello, tiene que ganar al Brest y que se dé una serie de resultados con una probabilidad difícil, pero sí posible.

La Liga cuenta ya con que el Real Madrid vaya a jugar esos playoffs y por eso coloca su partido ante Osasuna el sábado. A diferencia de otras jornadas, donde la Liga colocó asteriscos por posibles cambios de horarios en función de lo que pasara en Champions, aquí ahora no hay ningún asterisco, por lo que haga lo que haga el Real Madrid en Brest, el encuentro en Pamplona se jugará ese sábado 15 de febrero.

Que un encuentro del Real Madrid a domicilio no se juegue a las 21:00 horas es toda una novedad. La Liga de Tebas lleva toda la temporada machacando al conjunto blanco con los horarios, sobre todo en los encuentros en los que es visitante, poniéndolo siempre en ese último horario, ya sea de sábado o domingo. Ahora, y como novedad, el Real Madrid jugará ante Osasuna a las 16:15 horas. Es la segunda vez que pasa: la anterior fue en Leganés, un sábado a las 18:30.

Otros partidos de la jornada 24 de Liga

Para el lunes deja la Liga al Barcelona ante el Rayo Vallecano en el Olímpico de Montjuic, ya que el conjunto culé esa semana posterior no tendrá Champions (sí están clasificados para octavos) y de ahí que Tebas aproveche para colocar un partido del Barça el lunes, algo que normalmente no es posible.

El Atlético de Madrid, por su parte, recibirá en el Metropolitano al Celta de Vigo el sábado 15 de febrero a las 18:30 horas, lo que significa que en cuanto acabe el encuentro del Real Madrid ante Osasuna, empezará el del Atlético, ahora mismo los dos conjuntos que lideran la clasificación de la Liga. Esta jornada será la posterior a la del derbi del Santiago Bernabéu, que se juega el sábado anterior (día 8 de febrero) a partir de las 21:00 horas.

Horarios de la jornada 24