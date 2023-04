El Real Madrid se llevó una goleada del Girona en su visita a Montilivi. Los blancos estuvieron muy lejos de su nivel, Militao firmó un partido esperpéntico, Lunin no paró ni un taxi y el Tati Castellano hizo cuatro dianas. Sólo se salvó un Vinicius que siempre quiere.

Lunin – SUSPENSO

Fue titular en la portería madridista por la baja de Courtois. El primer tiro entre los tres palos acabó dentro, pero poco pudo hacer. El segundo gol también fue gol. Esta vez por debajo de las piernas, donde pudo hacer más. Nada más empezar la segunda defensa se llevó el tercero del Tati Castellano. También pudo hacer más en el cuarto gol de Castellanos. De los cinco disparos a puerta, cuatro fueron gol.

Carvajal – APROBADO

Regresó al once titular. Ancelotti le va a ir dosificando pensando en lo que viene por delante. Fue el que más defendió a Vinicius. No llegó a parar el tercero del Girona. Tampoco el cuarto. Fue cambiado por Lucas.

Militao – SUSPENSO

No midió bien en el gol del Girona, aunque peor lo hizo en el segundo, donde el Tati Castellano, que no estuvo tan acertado en el Camp Nou, no falló. Midió mal, se comió el balón, perdió la posición y, para rematar la desgracia, la batalla con el jugador del Girona. Pierde la marca de Tati en el tercer gol. También salió en la foto del cuarto.

Rüdiger – APROBADO

Sigue creciendo dentro del equipo. Sufrió los errores de Militao y, como el resto de la defensa, quedó retratado.

Nacho – APROBADO

Esta vez le tocó ser lateral izquierdo. Bien en la primera mitad. No está bien en el tercer gol del Girona. En el minuto 52 fue cambiado por Camavinga.

Kroos – APROBADO

Le tocó jugar más retrasado para sacar el balón jugado. Grandes desplazamientos en la primera mitad. Con el paso de los minutos se fue apagando. Terminó siendo capitán.

Valverde – SUSPENSO

Titular en el centro del campo. Lo intentó con un disparo lejano que no vio portería. Le costó sentirse cómodo. No estuvo bien.

Modric – SUSPENSO

Como a Kroos, Ancelotti le va dosificando. Bien con el balón en los pies. Dio en el primer minuto a Rodrygo que casi es gol. Tampoco pudo mostrar su mejor nivel.

Asensio – APROBADO

Ocupó el costado derecho del ataque. Le costó aparecer, pero cuando lo hizo dio un pase a Vinicius que acabó en gol. Poco más.

Vinicius – BIEN

Tras una filigrana espectacular, empezó su particular batalla contra todos. Encaró una y otra vez y tuvo varios roces con los jugadores y la afición rival. Recortó distancias con un gol de cabeza que celebró mirando a la grada. Y volvió a la guerra. Le pegaron un pelotazo que terminó con el brasileño amonestado. Asistió a Lucas en el segundo gol del Madrid. El único que quiso jugar este partido.

Rodrygo – APROBADO

Le tocó hacer de Benzema. Se cumplía el primer minuto cuando casi hace el primer gol del partido. Poquito del brasileño.

Camavinga – APROBADO

Entró por Nacho a los 52 minutos para ocupar el lateral izquierdo. La primera pelota que tocó se le escapó. No mejoró la situación.

Tchouaméni – APROBADO

Entró por Modric en el minuto 63. No mejoró mucho el juego del equipo.

Lucas Vázquez – BIEN

Entró a falta de 12 minutos para el final por Carvajal. Jugó de lateral derecho. Hizo el segundo gol del Madrid.

Mariano – BIEN

Saltó al campo por Rodrygo. Lo intentó en un remate complicado y peligroso. Casi le cuesta caro a su físico. Bien en el gol de Lucas.

Ancelotti – SUSPENSO

Hizo cinco cambios respecto al duelo contra el Celta. De los 11 que metió, sólo Vinicius quiso. El brasileño jugó los 90 minutos.