Las notas del Real Madrid contra el Celta: Modric es infinito

El Real Madrid ganó 1-4 al Celta de Vigo en la segunda jornada de Liga. Los blancos demostraron su superioridad física y futbolística en Balaídos. Benzema y Vinicius se estrenaron, Valverde hizo el cuarto y Modric dio una lección de fútbol con golazo y asistencia incluida.

Courtois – BIEN

No había calentado las manos cuando tuvo que manchar los guantes para blocar una falta lanzada por el ex canterano del Real Mádrid Óscar Rodríguez. Lo adivinó, pero no llegó a parar el penalti de Iago Aspas.

Carvajal – APROBADO

Regresó al once titular tras descansar frente al Almería en la primera jornada de Liga. Sigue con su plan para terminar de recuperar el tobillo que le dio problemas durante la pretemporada. En la primera que tuvo metió en un lío a Tchouaméni dándole un pase sin ningún tipo de tensión que terminó en falta. Estuvo bien robando un balón que generó la primera oportunidad de los de Ancelotti. No tuvo su noche más acertada, pero siempre lo deja todo dentro del verde. En el minuto 68 dejó su lugar en el campo a Rüdiger.

Militao – SUSPENSO

Otra vez titular. Tras varias acciones positivas, cometió un penalti grosero que permitió a Iago Aspas igualar el partido. Con el paso de los minutos fue mejorando, aunque sufrió en los balones altos.

Alaba – BIEN

Regresó al equipo titular tras comenzar ante el Almería en el banquillo y volvió a ser central. Un disparo suyo provocó el penalti que sirvió a los blancos para adelantarse en Balaídos. Perfecto en labores defensivas.

Mendy – BIEN

Perfecto en el carril izquierdo, donde es amo y señor.

Tchouaméni – NOTABLE

El hombre que se llevó todas las miradas. En el primer partido sin Casemiro, su heredero tenía que dar la talla en el centro del campo. En la primera acción cometió una falta tras recibir un mal pase de Carvajal. En ataque remató el córner que terminó siendo penalti para el Real Madrid. No tardó en demostrar que con el balón en los pies tiene mucha calidad. No le quema la pelota. Un corte suyo evitó una acción peligrosa del Celta y permitió a los blancos lanzar una contra que terminó en gol de Vinicius. Tiró de físico para lanzar la contra del cuarto.

Modric – SOBRESALIENTE

El único jugador de la CMK que ya nunca más será que formó de titular en Balaídos. Kroos se quedó por gripe en Madrid y Casemiro ya está en Mánchester. Tuvo como socios a Tchouaméni y Camavinga. Jugó por delante de ambos, demostrando calidad y asociándose con Benzema. De sus botas, con un disparo de Balón de Oro, nació el segundo gol de los blancos. En la segunda parte dio un pase medido a Vinicius para que el brasileño sentenciase y, como no podía ser de otra manera, le hiciese una reverencia. Lo de este chico no es normal. En medio de los aplausos dejó su sitio en el campo a Ceballos.

Camavinga – NOTABLE

Sin Kroos, le ganó la partida a todos y fue el elegido de Ancelotti. Con sus desconexiones habituales, algo que tiene que pulir, estuvo más que correcto en el centro del campo.

Valverde – NOTABLE

Nadie duda de que Fede es titular en este equipo. Formó otra vez en el extremo derecho. En la primera mitad le costó sumar en ataque, aunque cubrió bien la espalda de Carvajal. Con un disparo razo y cruzado hizo el cuarto del Real Madrid.

Vinicius – NOTABLE

Si frente al Almería tenía una autopista en su banda, contra el Celta sufrió para poder encontrar su juego. La primera gran oportunidad la tuvo en el descuento de la primera parte, donde en una acción personal pisó línea de fondo y terminó forzando un córner. Luego, justo antes del descanso, perdió una pelota a la que voló para recuperar y lo consiguió. Un gesto de esos que ponen de pie al madridismo. En el segundo acto sentenció tras aprovechar un pase espectacular del Modric, romper al portero y definir a placer. El primer gol de la temporada. Estuvo perfecto en la contra del cuarto gol.

Benzema – NOTABLE

El mejor jugador del planeta estrenó su cuenta goleadora en este campeonato marcando un gol de penalti. Sus tres últimas dianas en Balaídos, un campo que se le da especialmente bien, han sido desde el punto de penalti. Dejó pasar la pelota que terminó en el gol de Valverde y, justo después, rozó quinto. Cedió el segundo penalti del partido a Hazard, pero el belga lo erró y Karim no pudo marcar en el rechazo.

Rüdiger – BIEN

Fue el primer cambio de Ancelotti. Entró en el minuto 68 por Carvajal para ocupar el lateral derecho. Impresionante en la jugada que acabó en el penalti que falló Hazard.

Ceballos – BIEN

Entró por Modric cuando restaban 12 minutos para el final. Sigue sumando partidos. Siempre aporta calidad y trata muy bien la pelota.

Asensio – SIN TIEMPO

Se estrenó esta temporada entrando en el minuto 82 por Camavinga. Su presencia en el césped es noticia. Su futuro sigue en el aire, aunque este gesto de Ancelotti puede ser una declaración de intenciones. Tuvo una buena oportunidad que mandó fuera en el tramo final.

Hazard – SIN TIEMPO

Entró por Vinicius en el munuto 82. Benzema le permitió tirar un penalti que falló.

Ancelotti – BIEN

En el día 1 después de Casemiro, el italiano renunció a los experimentos y apostó por Tchouaméni en el centro del campo, donde también formó Camavinga. Gestionó bien los cambios y dio minutos a Asensio.