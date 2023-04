Las notas del Real Madrid contra el Almería: Benzema afina la puntería

El Real Madrid ganó 4-1 al Almería en el estadio Santiago Bernabéu. Benzema hizo tres dianas para seguir en la pelea por ser el máximo goleador del campeonato, mientras que Rodrygo dejó claro que es buenísimo y una pieza imprescindible en este equipo. Además, Ceballos hizo bien de Modric y Militao volvió a ser Militao.

Courtois – BIEN

Tuvo una primera parte tranquila, hasta que en el minuto 39 se manchó los guantes para detener un balón sin problemas. En el descuento del descanso, pagó la pasividad defensiva de sus compañeros y recibió un gol. Poco pudo hacer para evitar el gol de Robertone.

Lucas Vázquez – BIEN

Le tocó ser lateral derecho. El Almería inquietó lo mínimo y pudo mostrarse en ataque. Participó en el segundo gol de Benzema dando un pase a Rodrygo y fue víctima de un penalti. La entrada de Carvajal le llevó a ocupar el costado izquierdo del ataque.

Militao – BIEN

Tras el desastre de Girona, donde hizo, posiblemente, su peor partido como jugador del Real Madrid, ante el Almería tenía que demostrar que sigue siendo el mismo. Y tanto que lo hizo. Sin exigencia defensiva en el arranque, dio un pase en largo perfecto a Vinicius que acabó en gol de Benzema. Le faltó contundencia en el gol del Almería.

Rüdiger – BIEN

Cada partido más asentado en el centro de la defensa. Perfecto en el corte. Buen partido del alemán, que será importante en el tramo más decisivo de la temporada.

Camavinga – BIEN

Eso de que es lateral izquierdo de emergencia es sólo el discurso de Ancelotti. Siempre deja detalles de calidad y cada vez está más asentado en el costado zurdo. Además, su despliegue le hace ser mucho más que un simple lateral izquierdo. La entrada de Nacho le llevó al centro del campo. Vio una amarilla que le impedirá jugar contra la Real Sociedad. Tuvo tiempo de marcar, pero se lo anularon por fuera de juego

Tchoauméni – BIEN

Partido importante para el francés. Tenía que demostrar que va subiendo su nivel. Tuvo un partido tranquilo y con el paso de los minutos fue siendo más protagonista.

Ceballos – BIEN

Otro que tenía que brillar. Modric no está y hay una plaza libre en el centro del campo. En todo momento mostró criterio con el balón en los pies.

Kroos – SUSPENSO

Sorprendió su presencia en el equipo titular tras haber jugado en Girona. Partido poco exigente para el alemán. Horrible en el segundo gol del Almería, demostrando una falta de tensión alarmante. Da un pase a la nada en el área madridista que provoca la pérdida blanca y, cuando centran los andaluces, pierde la marca de Robertone, que cabecea sólo. En el 72 fue cambiado por Nacho.

Rodrygo – NOTABLE

Este chico es muy bueno y lo demuestra casi siempre. Ante el Almería dejó una de las acciones de la temporada para que Benzema hiciese el segundo gol del encuentro. Recibió un pase de Lucas, pisó línea de fondo, tiró de clase para deshacerse de su rival y asistió a Karim, que no falló. Comenzó la segunda mitad y dejó otra obra de arte con un golazo desde la frontal que se coló por la escuadra de Fernando. Pudo hacer más goles, pero uno quedó anulado por fuera de juego y en otro se topó con el meta almeriense. En el minuto 72 dejó su sitio a Asensio.

Vinicius – NOTABLE

No descansa nunca. Ante el Almería comenzó su partido dando un pase a Benzema que casi acaba en gol. En el segundo no falló. Recibió un pase perfecto de Militao, controló, encaró, rompió y le puso un balón perfecto que acabó en gol del capitán. Minutos después, ambos fabricaron una jugada de salón que casi también termina en tanto del brasileño. En el tramo final de la primera mitad vio la décima amarilla de la temporada, que le impedirá jugar contra la Real Sociedad el próximo martes.

Benzema – SOBRESALIENTE

Otra vez titular el capitán. No se había cumplido el minuto 4 de partido cuando casi acaba con un buen centro de Vinicius. En el segundo no falló. Otra vez le asistió Vini con toda la clase del mundo y definió a la perfección. Un gol que le permite alcanzar a Hugo Sánchez como el cuarto máximo goleador de la Liga. A continuación, se la quiso devolver al brasileño con un pase de tacón, pero se encontró con Fernando. Era su día y decidió superar a Hugo aprovechando una acción maravillosa de Rodrygo. Antes del descanso decidió que se llevaba el balón a casa haciendo el tercero de penalti. En la segunda parte dio un pase a Rodrygo de genio. Pudo marcar más si el VAR no hubiese anulado un penalti que él mismo provocó y si no se hubiese topado con el palo. De momento, se queda a uno de Lewandowski.

Asensio – BIEN

Entró por Rodrygo para ocupar el costado derecho del ataque. Rozó el gol, pero se topó con el palo dos veces.

Nacho – BIEN

Saltó al campo por Kroos para ser lateral izquierdo. El Bernabéu le adora y quiere que renueve. Bien, como siempre.

Carvajal – APROBADO

Entró en el tramo final por Vinicius. Ocupó el lateral derecho. Puso un buen pase a Benzema.

Ancelotti – BIEN

Sigue con su política de rotaciones, aunque sorprendió con Kroos. Ceballos hizo de Modric y la buena noticia es que Benzema afinó la puntería. Dio descanso al alemán y a Rodrygo, pero no hizo más cambios. Cosas del italiano.